Ama plantas? Lego lança orquídeas e suculentas de montar!

Essa novidade vai agradar tanto quem ama ter plantas em casa como os fãs de Lego. A famosa marca de brinquedos de montar acaba de lançar dois novos modelos, o Orchid e Succulents, para incrementar a coleção Botânica. Os lançamentos, desenvolvidos para o público adulto, surgem como uma alternativa para ajudar as pessoas a relaxarem e a desenvolverem a criatividade.

As semelhanças com as plantas reais impressionam, mas os dois conjuntos mantém o ar lúdico, característico da Lego. A orquídea é formada por seus flores brancas e rosa, cinco folhas e duas raízes aéreas, tudo “plantado” em um vaso azul. Ao todo, esse conjunto vem com 608 peças e quando está montado mede pouco mais de 39 cm de altura, 30 cm de largura 3 24 cm de profundidade.

“O design do Orchid foi inspirado em uma orquídea real que tínhamos no escritório durante todo o processo de criação para que pudéssemos ver como a flor mudava ao longo das estações”, diz Michael Psiaki, designer-chefe do Lego Group. “O maior desafio foi criar um pote cilíndrico com elementos da Lego que seria divertido de construir, mas também bonito de se ver”, completa.

Já o kit das suculentas é formado por 771 peças que podem formar nove plantas diferentes. Cada uma delas vem em seu próprio recipiente preto. Ao colocar todos juntos, é possível criar um grande arranjo de suculentas, mas também é possível exibí-los individualmente ou em pequenos grupos. Quando está completo, o conjunto mede mais de 13 cm de altura, 17 cm de largura e 17 cm de profundidade.

“Dizem que ter suculentas em uma sala ajuda você a se concentrar e esperamos que este conjunto dê a mesma sensação”, diz Anderson Ward Grubb, designer sênior do The Lego Group. “Queríamos criar um conjunto que oferecesse uma experiência de construção relaxante e consciente para ajudar os adultos a se desligarem de suas vidas ocupadas e, o mais importante, se concentrarem novamente em algo de que gostam”, finaliza.