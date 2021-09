A paixão pelos esportes inspirou o projeto deste apartamento de 170 m²

A nova rotina imposta pela pandemia, com direito a home office todos os dias da semana, fez com uma família resolvesse se mudar para este apartamento de 170 m², a uma quadra da praia, no Leblon, Rio de Janeiro. Eles queriam um imóvel mais espaçoso, perto do mar e com uma varanda espaçosa. Encontro perfeito! Para deixar os ambientes aconchegantes e do jeito que eles queriam, chamaram o arquiteto Gustavo Hadler para elaborar um projeto.

Com um filho pequeno, os moradores pediram que os espaços fossem versáteis para que o pequeno pudesse conviver confortavelmente com os pais no dia a dia. Apesar disso, não queriam que o living tivesse a estética de uma brinquedoteca. Assim, Gustavo escolheu móveis que se transformam, como banco com caixotes para guardar brinquedos, aparador que vira mesa de desenho, sem contar com o uso de móveis sem pontas e macios. A partir deste briefing, o arquiteto teve carta branca para criar.

O estilo de vida dos clientes inspirou Gustavo na elaboração dos outros detalhes do projeto. Como adoram praticar esportes, como o o triathlon, por exemplo, era preciso criar um clima jovem e despojado, porém com certa sofisticação. “O apartamento tinha que se transformar dependendo da ocasião ou evento, e o mais importante de tudo, era que o filho pudesse fazer parte de todas estas ocasiões”, afirma o profissional.

Para isso, Gustavo demarcou a sala de jantar e o living sem perder a sensação de integração. “Criei um efeito de caixa de madeira para gerar uma sensação de aconchego e aquecer a área do jantar. Também usei no grandes espelhos que permitem a conexão com o living, ganhando impressão de profundidade, e o resultado foi um efeito de amplitude”, explica.

Um dos destaques no living é a bicicleta pendurada na parede. A peça é de grande valor afetivo do cliente. “Era do irmão dele, um incentivador dos esportes. E hoje ela é um símbolo para o casal, que se conheceu durante a prática do triathlon”, revela o arquiteto, que incluiu a bicicleta de um jeito charmoso no décor. “Para criarmos uma identidade de obra de arte, ela ficou emoldurada pela boiserie e criei uma iluminação indireta nas laterais”, diz.

Outros elementos do triathlon aparecem na decoração de forma discreta. “Na poltrona, escolhi um linho cinza dentro da paleta de cores do projeto e mandei bordar um tecido super exclusivo de nadadoras. No quarto da criança, há uma arte do artista Gordo Muswieck representando de forma lúdica os pais na bicicleta entregando o filho para o mundo dos esportes”, explica Gustavo.

A paleta de cores neutra, com pitadas de azul, foi escolhida junto com os clientes. “A proprietária tem verdadeira adoração pelo azul e, para melhor integrá-lo, utilizei uma base cinza”, diz. Para criar um clima de natureza dentro do apartamento, há também pinceladas de verde, a exemplo da varanda com almofadas de folhagens e o jardim vertical.