Apê de 60 m² surpreende com ambientes integrados e paredes decoradas

A parede de tijolinhos com prateleiras iluminadas e plantas, a paleta clarinha em bege e cor-de-rosa e o layout do integrado do apartamento de 60 m² são os pontos altos do projeto da arquiteta Monise Rosa.

“A cliente queria um ambiente romântico e todo integrado. Unimos cozinha, living e terraço, e usamos materiais e cores que tivessem uma característica mais feminina e romântica”, conta.

Sem barreiras, a cozinha se une à sala de jantar com muita discrição – mobiliário, eletrodomésticos e revestimentos são todos brancos.

Nas paredes laterais, de um lado, um espelho de ponta a ponta amplia a área visualmente e, do outro, a parede de tijolos brancos é valorizada pela decoração caprichada.

O projeto de iluminação fez toda a diferença para valorizar a decoração – há pontos de luz sob de todas as prateleiras.

Integrada à antiga área da varanda, a sala de TV ganhou mais espaço. Olhe no teto a viga estrutural que restou da reforma – ela marca a delimitação do terraço que foi incorporado ao social.

Os tecidos dos pufes de tricô (Cara de Casa), das almofadas e do tapete (Kian Tapetes) dão mais aconchego.

Cheio de charme, o cantinho da lareira conta com duas poltronas estofadas e uma mesinha de centro rosa (tudo da Breton).

Na suíte, a varanda também conquistou seu espaço: fechada com vidro, abriga um cantinho de estar e relaxamento.

Destaque para a cabeceira de capitonês (Cara de Casa), que toma toda a extensão da parede, e os criados-mudos espelhados (Presmar).