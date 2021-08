5 ideias de como usar espelhos na decoração

O grande desafio de quem vive em casas e apartamentos pequenos é saber como solucionar o espaço de forma otimizada para atender a todas necessidades do morador e, se possível, obter um efeito de amplitude.

Uma forma de conseguir isso é através dos ambientes integrados: ou seja, eliminando as paredes e unindo sala de estar, cozinha, jantar e quarto no mesmo metro quadrado, sem divisórias físicas. Outra forma é apostando em grandes painéis, janelas e portas de vidro, que proporcionam uma fluidez maior entre os ambientes já que a luz natural consegue transcorrer sem intervenções.

Mas a gente sabe que sair derrubando paredes por aí não é tão simples quanto parece, já que elas são fundamentais na estrutura arquitetônica. Então, como conseguir amplitude em ambientes pequenos?

A resposta é muito simples: através dos espelhos. Esse elemento milenar, tradicionalmente utilizado na decoração de quartos e banheiros, pode ter seu potencial explorado em possibilidades muito mais abrangentes. Veja alguns exemplos abaixo!

Decoração com espelhos

Espaço que permite a contemplação, se abre ao exterior e se mistura à ele, a Sala das Palmeiras é toda sobre amplitude. E não à toa: a vista para a Serra do Curral inspirou os arquitetos do Estúdio Sala a criar um tipo de sala-varanda, que une de forma harmônica seu décor minimalista às formas da natureza. O grande espelho é como uma escultura, que cumpre a função de divisória e se encarrega de trazer a natureza para dentro. O projeto foi um dos mais marcantes da CASACOR Minas Gerais 2019.

Continua após a publicidade

O tropical está por toda parte: seja nos tecidos, nas fibras naturais ou mesmo na paisagem que adentra a Sala de Bilhar, de Cristiana e Mariana Mascarenhas. A decoração delicada foi personificada no tom de rosa, que percorre todas as paredes deste ambiente monocromático. Nelas, também, estão duas peças de décor que não passam despercebidas: a poltrona suspensa de fibra trançada amarela, um dos grandes destaques da composição; e a dupla de espelhos divertidos que não só alongam o olhar – dando a impressão do pé direito ser mais alto –, mas também criam uma sensação de profundidade desejada pelas profissionais. O ambiente integrou a CASACOR Rio de Janeiro 2019.

Neste projeto de apartamento em São Paulo, Cacau Ribeiro foi trazer ares de um loft nova-iorquino, só que não tão puxado para o decór industrial. O living foi revestido com tijolos em tons de cinza e composto com consagradas peças de design – como a luminária de Ingo Maurer e a poltrona Vivi, de Sergio Rodrigues. O avantajado espelho redondo próximo à mesa de jantar deixou o ambiente jovial, dando amplitude ao apê. O piso de taco foi reaproveitado, e as portas convencionais do apartamento transformaram-se em portas painéis – uma opção interessante para aqueles que buscam deixar o ambiente moderno, amplo e elegante.

A Sala Brasileira é uma homenagem ao design nacional e reúne em seu interior peças icônicas como as poltronas Bola de Latão, de Lina Bo Bardi, ao lado de criações mais contemporâneas, como o aparador aéreo Elle de Jader Almeida e o aparador da Nada se Leva. A criação de Caroline Kreling na CASACOR Rio Grande do Sul 2019 pretende cumprir uma missão muito simples: ser como um showroom do melhor que o design brasileiro tem a oferecer. Para isso, o espelho ao fundo do living é uma escolha assertiva para trazer amplitude e refletir ainda mais a beleza das peças de alto design.

Um lounge descontraído, cheio de cores e estampas por todas as superfícies recebeu os visitantes na CASACOR São Paulo 2019. O Foyer Bienvenue de Lisandro Piloni foi criado em um vão com 12 metros de largura e 5 metros de pé direito. Mesclando elementos da pop art com a base clássica de boiseries, o hall mescla o novo e o antigo com telas e esculturas da arte contemporânea e o mobiliário moderno. Os espelhos posicionados sobre a área da bilheteria garante que nenhum detalhe se perca – destaque, também, para o biombo de espelhos que encerra a área do living e confirma a sofisticação e o glamour cinematográfico propostos no ambiente.