180 m² com muita personalidade e soluções espertas de marcenaria

Imagine projetar um painel para exibir obras de arte. O desafio é grande, afinal, é preciso levar em conta a possibilidade de a coleção aumentar e ainda permitir a reorganização das peças quando os proprietários desejarem.

Essa foi umas das demandas encaradas pelos arquitetos Maurício Arruda, Fabio Mota, Rogério Gurgel, Clara Nahas e Camila Escobar, o time estrelado do escritório Todos Arquitetura, no projeto desse apartamento de 180 m², em São Paulo. Um painel ripado com cremalheiras acopladas foi a solução idealizada e desenhada pela equipe.

“Para equilibrar toda essa superfície verde que recebe as obras de arte, o lado oposto da sala possui uma estante de serralheria branca. A ideia é que ela seja um ponto de respiro no living , com linhas mais finas e ortogonais”, aponta Clara Nahas, coordenadora de criação e responsável pelo projeto, sobre a paleta de cores exibida no imóvel.

Ideias espertas de marcenaria também ganharam espaço na cozinha. “A vontade [dos proprietários] era ter um espaço de refeição que abrigasse os quatro familiares sem necessariamente montar a mesa principal de jantar”, explica a arquiteta. Para tanto, o layout foi reorganizado e o ambiente ganhou um nicho com canto alemão para refeições.

Na área íntima, o destaque fica por conta do quarto das crianças, dois cômodos cheios de personalidade. O da filha foi projetado a partir da espaçosa escrivaninha com penteadeira embutida. “Na parede como superfície apropriável aplicamos cortiça”, aponta a profissional. Já o quarto do filho, tem uso semelhante com estante para livros e brinquedos, além do pegboard que abriga seus colecionáveis.

Sobre o resultado final, Clara define: “clássico, vivo e com história”. E não poderia ser mais assertivo, afinal, não é todo dia que obras de artistas como Mauro Paiva, Tomie Ohtake e Ianelli encontram peças de Sergio Rodrigues e Geraldo de Barros. Bom, nesse apartamento é, sim, todos os dias.