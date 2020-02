Virei modelo aos 50 anos

Hoje faço comercial de TV,

figuração em filmes e novelas

e desfiles de moda

Foto: arquivo pessoal

Perto de completar 50 anos, cheguei a uma triste conclusão: nessa fase da vida, tudo ao nosso redor faz a gente se sentir totalmente dispensável.

Em primeiro lugar, nos tornamos carta fora do baralho para o mercado de trabalho. Depois, ninguém quer saber dos problemas que nos afligem, como os calorões da menopausa, a quantidade de cabelos brancos que resolvem aparecer, a saída dos nossos filhos de casa…

Mas, no meio desse turbilhão de sentimentos, eu enxerguei algo muito importante: ainda estava em tempo de correr atrás do meu grande sonho.

Não era profissão de moça de família

Desde menina eu queria muito ser modelo, mas meus pais nunca permitiram. Imagine, isso não era profissão de moça de família! Então, pra não decepcionar, fiz tudo direitinho.

Quando eu tinha 20 anos, me casei. Tive um filho lindo, fiz faculdade de Direito, me formei e consegui a tão esperada independência financeira. Teoricamente estava tudo perfeito na minha vida. Mas, lá no fundo, eu ainda tinha aquela vontade de ”modelar”.

Nem que fosse pra desfilar em casa

Eu estava com 49 anos quando deu aquele clique: a vida é passageira e os sonhos não podem ser adiados pra sempre. Não dava mais pra esperar, a hora era aquela. Respirei fundo e tomei coragem para fazer um curso de modelo. E não bastava ser qualquer curso, não… Fiz questão de ir atrás de um bom profissional pra me ensinar todos os truques da área. Nem que fosse pra eu desfilar em casa pro meu marido, mas eu me tornaria uma modelo de verdade.

Consegui um curso de um ano só para mulheres mais velhas, como eu. Todas nós acreditávamos que àquela altura a vida ainda estava começando.

Criei uma agência de modelos

Logo que o curso acabou, surgiu a ideia de criar um grupo de modelos maduras. Depois de aprender tanto iríamos parar? Não, né? Foi aí criei a agência Fiftymodels. Chamei as meninas do curso pra participar do time. Uma modelo de 50 anos não faz barulho, mas juntas poderíamos nos mostrar para o mercado.

E aconteceu! Hoje trabalhamos como modelos profissionais. Fazemos comerciais, figurações em filmes e novelas e desfiles de moda. Se você for bonita e tiver mais de 45 anos, é bem-vinda! Mas, pra fazer parte da Fiftymodels, precisa ter a autoestima lá em cima e se achar linda. Se antes de tudo isso meu marido já me achava um arraso, agora ele é meu fã número um.