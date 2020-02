Turismo: embarque nesse emprego!

Carreira em turismo é uma ótima opção

Foto: Getty Images

Se você gosta de lidar com público e quer uma vaga num setor que paga bem e está cheio de empregos, vá trabalhar com turismo! É uma das áreas que mais cresce no Brasil: de acordo com o Ministério dos Esportes, só as Olimpíadas no Rio devem gerar 720 mil empregos até 2016 e muitos deles serão ocupados por esses profissionais.

Além disso, temos a Copa, que deve trazer cerca de 500 mil estrangeiros para cá. Quem começar na carreira agora pode ganhar salários de até R$ 5 mil dependo do grau de especialização. Há cargos para quem tem curso superior, tecnológico e até para o nível médio. “O curso técnico, por exemplo, é uma excelente forma de ingresso nessa área”, diz Glaucia Santos, consultora de RH da Catho Online.

Ficou interessada? Então, saiba em quais áreas é possível atuar, de acordo com o seu grau de especialização:

– Agências de viagem e operadoras turísticas

A função inicial provavelmente será no setor de atendimento, vendas ou planejamento.

Nível médio – Agente de viagens ou reserva e operador ou atendente de turismo.

Nível superior – Agente de turismo, consultor de viagem e guia turístico.

– Alimentos e bebidas

Aqui é possível montar seu negócio ou exercer cargos de garçom ou atendente.

Nível médio – Auxiliar, como garçonete.

Nível superior – Gerente, supervisor ou administrador de lanchonete e restaurante.

– Consultoria turística

Além de prestar consultoria para viagens, é possível criar projetos. Um projeto turístico governamental, por exemplo, deve ter o aval do turismólogo – profissional com bacharelado em turismo.

Nível médio e nível superior – Consultor de viagens.

– Eventos

Nesta área há chance de ser consultor de eventos em hotéis ou agências de viagem.

Nível médio – Assistente de eventos, com recepcionistas e monitores.

Nível superior – Analista ou gerente de eventos, promoter.

– Lazer e entretenimento

Os cargos variam entre monitor, gerente, promotor em bufês, hotéis e resorts.

Nível médio – Promotor de festas.

Nível superior – Gerente de festas.

– Hospedagem

Abrange as áreas de marketing e vendas.

Nível médio – Agente de reservas.

Nível superior – Coordenador de hospedagens e gerente de hotel.

– Transportes

Companhias rodoviárias, marítimas e de vendas estão neste segmento. Vale, por exemplo, investir em cruzeiros marítimos, “pois o número de viagens quase duplica a cada ano”, diz Vitor Lamas, coordenador do curso de Turismo da Universidade Estácio. Para esta área não há cargos específicos conforme o grau de especialização.