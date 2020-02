Sou uma vendedora de sucesso. Dou todas as dicas

Eu e meu marido, Antônio Jorge, já como distribuidores da marca

Nunca imaginei que seria vendedora. E ainda que seria apaixonada pela minha profissão. Já tentei estudar engenharia e economia. Larguei as duas. Também fui funcionária pública, mas ainda não me sentia realizada. Foi quando conheci a área de vendas. A partir daí, minha vida mudou!

Virei vendedora

A ideia surgiu quando decidi emagrecer. Comecei a usar alguns produtos de uma determinada marca e, em um mês, me livrei de seis quilos. Meu marido fez a dieta comigo e, em 50 dias, perdeu 14 quilos.

Com isso, todos os nossos conhecidos quiseram saber o segredo. Percebi que saúde interessa à maioria da população. Pensei em vender os produtos para tirar uma graninha extra. Com três meses de negócios, eu já ganhava três vezes mais do que meu salário de 15 anos como funcionária pública em um hospital.

Então, decidi me aventurar e entrar de vez nessa. Larguei meu emprego e passei a trabalhar como distribuidora. Deu tão certo que meu marido, que era executivo de uma multinacional, largou tudo para me acompanhar! Hoje, vendemos juntos. Mantemos nossa casa e nossos dois filhos dessa maneira. Valorizo muito a qualidade de vida que tenho. Ficar em casa, curtir meus filhos e me cuidar, para mim, são coisas que não têm preço.

Minha rotina

Gosto muito do meu dia a dia. Tenho bastante tempo pra mim. É ótimo não ter de bater cartão diariamente. Porém, não relaxo. No meio das minhas atividades sempre divulgo os produtos que algo em que confi a. vendo. Uso um botton na roupa, que chama a atenção dos clientes. Além disso, conto muito com o boca a boca. É certo: se você atender bem os clientes, eles vão espalhar seu nome. Aí, sua rede só tende a aumentar. Claro que nem tudo é fácil assim. A profissão exige dedicação. Onde trabalho, é preciso bater metas mensais para acumular pontos e subir na carreira.