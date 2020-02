Segredos dos profissionais de sucesso

A forma como você lida com seus

sentimentos muitas vezes conta

mais do que habilidades técnicas

Não são apenas suas habilidades técnicas ou os cursos que fez que levarão você a se realizar profissionalmente. A forma como lida com os sentimentos relacionados ao trabalho é, muitas vezes, mais decisiva. Trata-se da tal inteligência emocional, um conceito que relaciona o sucesso na carreira ao controle de nossos impulsos, à motivação e à maneira de lidar com os colegas. ”Esse critério tem sido cada vez mais usado para decidir quem será dispensado ou mantido na empresa, quem ficará para trás ou será promovido”, diz Daniel Goleman no livro ‘Trabalhando com a Inteligêngia Emocional’ (Ed. Objetiva, R$ 51,90).

Confira, a seguir, como melhorar em cada uma das cinco áreas da inteligência emocional.

. Desenvolva sua autopercepção

O que é

A capacidade de identificar as emoções nos momentos positivos e negativos no trabalho e, assim, avaliar como elas afetam seu desempenho. É uma questão de autoconhecimento: saber a ligação entre o que você pensa e sente com sua real maneira de agir.

Como estou

Você costuma ”explodir” com facilidade? Se reage sempre negativamente diante de seus erros e dos outros, reflita se está sabendo controlar seus sentimentos.

Como melhorar

Tentar se conhecer é o primeiro passo para dominar as outras habilidades. Todos os dias, relembre o que fez – de certo e de errado – e o que poderia ser melhor. Pergunte a si mesma qual é sua postura em momentos de conflito e o que precisa fazer para melhorá-la.

. Exerça a autorregulamentação

O que é

Seu autocontrole diante de sentimentos conflitantes. Ou seja: pensar antes de agir, administrando seus impulsos. Com isso, você evita problemas ou discussões desnecessárias. Saber adaptar-se às situações para alcançar um objetivo e ter flexibilidade para mudanças também envolvem a competência.

Como estou

Caso você já tenha se arrependido de não ter pensado duas vezes antes de fazer uma coisa ou até mesmo de ter iniciado uma discussão barata, está na hora de trabalhar esse quesito.

Como melhorar

Imagine como algo poderia ser diferente se mudar sua postura ou o jeito de falar. Tenha um objetivo de carreira em mente e pergunte-se qual o melhor comportamento para atingi-lo.

. Ganhe motivação



O que é

Agarrar uma oportunidade, superar obstáculos e desenvolver o trabalho com empolgação/paixão são características dessa área. Tentar não se abater com as dificuldades e ser persistente no trabalho também fazem parte da motivação.

Como estou

Os sinais de desmotivação são visíveis: falta de envolvimento com a equipe, atrasos frequentes, desânimo e não cumprimento de metas.

Como melhorar

É preciso ter um propósito: pense sobre o que você realmente gostaria de fazer. Nem sempre podemos escolher onde trabalhar, mas identifique o motivo de não gostar daquilo. Ou descubra, no trabalho, as tarefas preferidas e canalize suas energias para desenvolvê-las cada vez melhor, destacando-se!

. Cultive a empatia

O que é

Entenda por empatia o interesse por conhecer os colegas e os chefes para melhorar o relacionamento na empresa. Respeitar as diferentes personalidades e opiniões dentro do ambiente e colocar-se no lugar dos outros é essencial em qualquer negociação.

Como estou

Brigas e desentendimentos com outros funcionários são um claro marco de que há um desequilíbrio dessa emoção.

Como melhorar

Tente pensar como a outra pessoa. Procure entender as opiniões e visões dela – afinal, nem sempre estamos certos. Faça uma lista das dificuldades e qualidades dos seus colegas e chefes para trabalhar melhor com eles. E, claro, ouça: escutar com atenção ao que os outros falam é fundamental para entendê-los.

. Pratique a sociabilidade

O que é

Treinar a capacidade de colaborar e trabalhar em equipe. Todos devem tentar construir alianças, interagir e utilizar essa característica para liderar, negociar e solucionar problemas. Aqui, o segredo é compreender os outros e utilizar isso a seu favor.

Como estou

Pare e reflita sobre seu envolvimento com os colegas. Se você almoça sempre sozinha e não colabora com ninguém, precisa repensar essas atitudes. Só evite exagerar, querendo aparecer o tempo todo e não medindo esforços para se colocar em evidência.

Como melhorar

Aproxime-se dos colegas e tente interagir com todos. Quem não se relaciona perde muitas oportunidades de aprender. Seja humilde – para aceitar seus erros e até para ajudar.