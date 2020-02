Saí do sufoco sem sair de casa. Aprenda comigo!

Meus bolos são um sucesso! Anote as receitas dos dois. Tenho certeza de que você vai amar

Foto: arquivo pessoal

Mês passado meu marido e meu filho foram demitidos. E o que eu fazia como bico virou uma maneira de sustentar o lar. Cuido da casa, faço bolos, doces e salgados para aniversários e ainda lavo, passo, costuro e embalo uniformes para uma empresa. Meu dia é uma correria só! Mas isso me faz um bem danado. Se fico parada, enlouqueço!

Minha paixão é cozinhar

Trabalhei por três anos em uma doceria. No começo, eu fazia todos os tipos de doces e tortas possíveis. Depois, me colocaram apenas na confeitaria. E eu, que já sabia decorar bolos, me aperfeiçoei.

Quando saí de lá, fiz dois cursos profissionalizantes. Ambos sobre decoração de bolos, para deixá-los com uma cara mais bonita e profissional. Fora isso, fiz vários outros cursos de culinária.

Nos melhores meses, tiro cerca de R$ 1 200 mensais. Claro que minha renda varia bastante. Agora, por exemplo, por causa da gripe suína, o movimento caiu um pouco. As pessoas estão evitando festas!

Criei panfletos para me divulgar

Quando vi que poderia ganhar dinheiro com minha paixão, não perdi tempo. Aproveitei a promoção de uma gráfica e mandei fazer panfletos para distribuir na vizinhança. Espalhei os papéis pelo bairro. Deixava em cabeleireiros, lan houses, lojas de conhecidos… Aí, quando os papéis acabaram, usei o computador da minha irmã para fazer meu próprio panfleto.

Além disso, anuncio meu serviço na revista regional do bairro. É um investimento que vale muito a pena!

Comecei quando ainda era uma criança

O primeiro bolo que preparei foi aos 9 anos. Fiz escondido da minha mãe. Era um bolo simples, para comer no lanche da tarde, mas todos adoraram. Fiquei orgulhosa. Minha mãe viu que eu levava jeito e me ensinou outras receitas. Agora, nas festas de família, sou eu quem prepara tudo.

Faço tudo sozinha um dia antes da data de entrega, pois não gosto de congelar nada. Por isso, ainda pego poucas encomendas. Mas penso, sim, em abrir uma empresa e ampliar a clientela. Afinal, sei que meus produtos são bons. Tenho fregueses fixos, que fazem encomendas em todos os aniversários da família.

Tomo o cuidado de tirar fotos de todos os bolos que faço, para montar um catálogo. Afinal, são muitos os personagens estampados neles, seja com papel de arroz, seja com pasta americana!

Também lavo, passo e costuro



Vivo antenada. Quando surge uma oportunidade, procuro agarrá-la. Já fui doméstica, babá, faxineira… Na empresa em que fazia limpeza, me chamaram para ser lavadeira, passadeira e costureira dos uniformes. Aceitei. Isso me garante mais R$ 400 por mês. Entrego tudo embalado em um saquinho. Capricho, afinal, qualquer dinheiro a mais ajuda no final do mês, né?

”Indico sempre”

Simone Almeida, 43 anos, cliente da Penha

”Desde que a conheci, todos os anos encomendo bolos e doces da Penha. Ela faz tudo com muito capricho. Eu a conheci por meio do cunhado dela, que trabalhava comigo. Desde então, já a indiquei para toda minha família e amigos. Outra coisa bem legal é a forma como ela faz os bolos. Já fui à casa dela e é tudo tão limpo! Fora isso, o preço é excelente!”