Quer conhecer melhor o chefe?

Qual o signo do seu chefe?

Ilustração: Vitor Rolin

Áries (21/3 a 20/4)

Como ele é

Exigente, ele pensa grande e perde a paciência com erros e atrasos. Costuma ser movido por grandes desafios e quase nunca aceita ouvir um não como resposta.

Use a seu favor

O chefe ariano dá liberdade e promove quem tem iniciativa. Aproveite isso para ganhar a confiança dele.

Evite demissões

Jamais questione uma decisão tomada por ele.

Touro (21/4 a 20/5)

Como ele é

Não gosta de muita exposição nem muda de ideia facilmente. Administra questões financeiras como ninguém. Toma decisões sem pressa.

Use a seu favor

Ele é previsível. Por isso, fuja dos projetos revolucionários e aposte no que é prático e já foi testado antes.

Evite demissões

Não espere que ele resolva mil coisas ao mesmo tempo.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Como ele é

Comunicativo, ele odeia rotina. Os interesses dele mudam sempre.

Use a seu favor

Como ele valoriza o conhecimento, invista em cursos de especialização para evoluir na carreira.

Evite demissões

Não tente administrar a agenda dele jamais!

Câncer (21/6 a 21/7)

Como ele é

Ordens diretas? Não espere isso dele, nem que ele diga claramente o que aprova ou não em você. Conservador, ele detesta imprevistos.

Use a seu favor

Adora que as pessoas se preocupem com ele.

Evite demissões

Não se irrite com as mudanças de humor.

Leão (22/7 a 21/8)

Como ele é

Direto e generoso, não recebe bem as críticas e as contestações.

Use a seu favor

Ele respeita limites, regras, convenções e tudo que é combinado com antecedência. Faça o mesmo.

Evite demissões

Compará-lo com outras pessoas é pecado!

Virgem (22/8 a 22/9)

Como ele é

Realista, exigente e atencioso. Não se interessa por status.

Use a seu favor

Detesta funcionário puxa-saco. Se quiser se dar bem com ele, convença-o com ações.

Evite demissões

Tenha uma boa agenda e mantenha sua mesa sempre organizada.

Libra (23/9 a 22/10)

Como ele é

Odeia injustiças e tudo que é vulgar. Entende o que pode ser explicado e procura agir racionalmente.

Use a seu favor

Ele se preocupa com a própria imagem. Fuja das fofocas e cuidado com as roupas que usa.

Evite demissões

Não fale gírias chulas.

Escorpião (23/1 a 22/11)

Como ele é

Não tem meio-termo: ou algo desperta paixão ou ele apenas ignora.

Use a seu favor

Pare de reclamar e busque soluções para os problemas!

Evite demissões

Não duvide do que ele é capaz – isso só irá estimulá-lo.

Sagitário (23/11 a 21/12)

Como ele é

Bem-humorado, não é movido pela ambição.

Use a seu favor

Não deixe suas questões particulares chegarem aos ouvidos dele.

Evite demissões

Desânimo? Cansaço? Que seu chefe pense que isso jamais existirá na sua vida!

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Como ele é

Não admite erros, nem os dele nem os seus. É detalhista e detesta gente metida.

Use a seu favor

Informalidade não funciona com esse tipo de chefe.

Evite demissões

Ele não acredita em destino. Invista no seu esforço pessoal.

Aquário (21/1 a 19/2)

Como ele é

Amigo, comunicativo e racional, não se dá bem com gente indecisa ou muito emotiva.

Use a seu favor

Não esquece quem o decepciona. Se pisou na bola com ele, peça desculpas logo.

Evite demissões

Ele odeia lamentações em qualquer situação.

Peixes (20/2 a 20/3)

Como ele é

Compreensivo e prestativo, ele tem dificuldades para estabelecer limites.

Use a seu favor

Ele não é rancoroso, mas se magoa fácil. Por isso, nada de criticá-lo.

Evite demissões

Não o deixe falando sozinho, pois ele adora conversar.