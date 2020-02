Qual o melhor momento para pedir aumento

Antes de abordar o chefe, cheque a situação da empresa. Se os negócios vão mal, seu requerimento não será bem recebido

Pedir aumento não é uma tarefa fácil. A primeira coisa que você precisa fazer é provar que realmente merece ganhar o reajuste. A coaching Adriana Firmino dá algumas dicas. Confira:

Como abordar o chefe?

Tente imaginar como você gostaria de ser abordada sobre essa questão, mas, em geral, evite rodeios. Marque uma conversa num lugar em que não haverá interrupções. Se ele perguntar qual é o assunto, dê uma resposta genérica, como: “É sobre meu trabalho”. Deixe para expor o restante depois.

Qual o melhor horário para marcar a conversa?

Aborde o seu chefe depois do almoço, por volta das 13 horas: é o que garante o estudo do laboratório alemão Bayer Schering Pharma. Os pesquisadores explicam que à tarde os líderes estão mais receptivos aos pedidos dos funcionários por causa da baixa no nível de stress.

Qual é o melhor período do ano para pedir aumento?

Outra pesquisa, da rede social de carreira e negócios Linkedin Corp, revela que janeiro é o mês com mais contratações. “Vale lembrar que, antes de pedir um aumento ou emprego, é sempre bom checar a situação da empresa. Se os negócios vão mal, seu requerimento não será bem recebido”, alerta Adriano Firmino

Qual o melhor argumento?

Detenha-se em suas realizações e no seu potencial para fazer ainda mais pela empresa. Evite comparações com outros profissionais, com colegas que ‘”ganham mais e fazem menos”. Se o salário está defasado em relação ao mercado e você tem dados consistentes e confiáveis, pode apresentá-los para reforçar seus argumentos