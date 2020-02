Poupe dinheiro mesmo sendo autônoma

Adquira o hábito de poupar! Se não tiver notas, poupe moedas

Quem não tem carteira assinada sabe o sufoco que é enfrentar o fim do mês. Pior é quando chega dezembro, sem direito a 13º salário ou férias remuneradas! O educador financeiro Mauro Calil, de São Paulo, explica que a incerteza de quem não possui renda fixa tem até o seu lado bom, pois deixa a pessoa mais cuidadosa com as despesas.

Para Calil, o assalariado tende a ser mais relaxado com os gastos, faz empréstimos e efetua compras sem pensar. “O autônomo costuma controlar melhor as contas”, diz. E, agora, quem trabalha por conta própria vai aprender a poupar.

Tire proveito da situação

Tenha dinheiro na mão antes da compra

A regra número um para quem não tem carteira assinada é: primeiro se ganha, depois se gasta. Não saia por aí comprando em mil prestações, gastando o que você não tem ainda ou o que ACHA que vai ganhar amanhã. “Tenha o dinheiro todo antes de comprar qualquer coisa”, ensina o educador financeiro.

Poupar é um bom hábito a ser criado

É importante poupar todo santo mês! “O ideal seria guardar 10% do que você ganha. Se não puder dispor dessa quantia, separe sempre uma pequena parte e deixe de reserva”, explica Mauro Calil. E mais:

– Dê preferência a cadernetas de poupança, pois elas não cobram imposto de renda e têm a garantia de que vão render. Mas não se esqueça de retirar o dinheiro na data de aniversário (nem antes, nem muito depois), para não perder os juros.

– Fuja dos fundos de investimento! Eles cobram taxas muito altas e acabam com seu dinheirinho.

Pague primeiro as contas essenciais

Ao receber seu pagamento, quite primeiro os serviços essenciais: água, luz e gás. Depois, anote o total de suas dívidas, já com a taxa de juros embutida no valor das parcelas, e estipule uma quantia mensal para saldá-las. Priorize as que têm os juros maiores.

11 dicas para lucrar mais!

Invista sempre no seu negócio! Assim, a produção melhora e, com ela, o lucro também

