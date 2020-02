Os cursos técnicos que mais empregam!

Em dois anos, você será uma profissional disputada pelo mercado

Foto: Dreamstime

Açúcar e Álcool

Ganhe R$ 850 por mês

– Com o que trabalha: Participa da implantação e do controle de processos tecnológicos na fabricação desses produtos.

– Por que a contratação é certa: Tanto a produção de álcool quanto a de açúcar, cujo preço acaba de subir no mercado internacional, só crescem no Brasil.

Administração

Ganhe R$ 950 por mês

– Com o que trabalha: Atua no setor administrativo das empresas.

– Por que a contratação é certa: Profissão genérica, a administração permite que você trabalhe em diversas frentes e locais.

Enfermagem

Ganhe R$ 850 por mês

– Com o que trabalha: Auxilia nas ações de promoção de saúde, prevenção de doenças e recuperação de pacientes.

– Por que a contratação é certa: A população tem se preocupado cada vez mais com a qualidade de vida, buscando atendimento especializado.

Eletrotécnica

Ganhe R$ 1800 por mês

– Com o que trabalha: Planeja serviços de instalação, operação e manutenção de sistemas elétricos.

– Por que a contratação é certa: A procura por profissionais que consertam aparelhos elétricos, por exemplo, é sempre grande, tanto nas capitais quanto no interior.

Edificações

Ganhe R$ 1600 por mês

– Com o que trabalha: Realiza obras conforme as normas de segurança.

– Por que a contratação é certa: Com as Olimpíadas e o Programa de Aceleração do Crescimento, haverá muitas obras para você!

Eletrônica

Ganhe R$ 1000 por mês

– Com o que trabalha: Opera e faz manutenção de eletroeletrônicos.

– Por que a contratação é certa: Há uma procura constante por esse profissional em todo tipo de empresa e indústria.

Logística

Ganhe R$ 1200 por mês

– Com o que trabalha: Cuida de todas as etapas da produção e da distribuição de produtos, equipamentos e materiais.

– Por que a contratação é certa: Qualquer empresa, seja de pequeno, médio ou grande porte, precisa de pessoas capacitadas para atuar nesse setor.

Mecânica

Ganhe R$ 1500 por mês

– Com o que trabalha: Monta e instala máquinas e equipamentos.

– Por que a contratação é certa: O aumento da produção industrial no país exige funcionários superqualificados.

Secretariado

Ganhe R$ 950 por mês

– Com o que trabalha: Executa as tarefas cotidianas de escritório, como atender clientes, elaborar relatórios e administrar conflitos internos ou externos.

– Por que a contratação é certa: Apesar de antiga, trata-se de uma função indispensável em qualquer área – basta estar afinada com os desafios da atualidade.

Segurança do trabalho

Ganhe R$ 1800 por mês

– Com o que trabalha: Analisa acidentes, recomenda medidas de prevenção e elabora políticas de saúde.

– Por que a contratação é certa: A lei obriga as empresas a terem um número mínimo de especialistas no assunto.

Os campeões do emprego rápido

Curso ________________________ Após um ano foram contratados…

Eletrotécnica ___________________ 9 em cada 10 formados

Açúcar e Álcool _________________ 8 em cada 10 formados

Eletrônica ______________________8 em cada 10 formados

Mecânica ______________________ 8 em cada 10 formados

Secretariado ____________________ 8 em cada 10 formados

Segurança do Trabalho ____________ 9 em cada 10 formados

Edificações _____________________ 8 em cada 10 formados

Enfermagem ____________________ 8 em cada 10 formados

Logística _______________________ 8 em cada 10 formados

Administração ___________________ 7 em cada 10 formados