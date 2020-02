Os 10 grandes vilões do rendimento no trabalho

Foto: Getty Images

Para quem vive atrasado, como o coelho de Alice no País das Maravilhas (lembra?), o especialista em administração de tempo e produtividade Christian Barbosa (SP), autor do livro Você, Dona do Seu Tempo, dá dicas para fazer o seu dia render muuuito.

1. E-mail aberto na tela

Controle a ansiedade definindo momentos para lidar com as mensagens.

2. Não ter clareza

Você sabe 80% do que deve ser feito hoje? Não? Então vai se perder nas tarefas…

3. Reuniões

Pesquisas mostram que 1/3 das reuniões podem ser canceladas. Se o encontro for fundamental, que tenha duração máxima de duas horas.

4. Redes sociais

Utilize intervalos no dia (como a hora do almoço) para checar Facebook, Instagram, Twitter…

5. Desânimo

Leva à perda de concentração e rouba horas do seu dia. Eleve a energia com exercícios, vá ao médico, alimente-se em horários regulares e faça sexo (com frequência).

6. Perda de foco

Se a tarefa for grande, quebre-a em pequenas partes e coloque o celular no modo silencioso.

7. Falta de planejamento

Anote os afazeres em uma agenda ou no celular. O ideal é planejar a rotina semanalmente ou com antecedência de três dias.

8. Messenger, GTalk…

Está ocupada? Mantenha o status invisível/ offline. Tranquila? Ligue o sinal ocupado. Tem tempo para conversar? Aí, sim, fique disponível.

9. Interrupções

Se muita gente chama você, sua comunicação não anda lá muito adequada. Revise como envia e-mails, dá informações e delega atividades.

10. Tarefas imprevistas

Responda NÃO de forma concreta (baseada em seu planejamento X disponibilidade). Se muitos imprevistos surgem na rotina, seu plano pode não estar adequado.