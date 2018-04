ONU realiza evento mundial que incentiva inclusão feminina na tecnologia

A ONU (Organização das Nações Unidas) vai realizar um evento mundial de inclusão feminina na área de tecnologia e informação. A ação acontecerá no próximo dia 26 de abril, quinta-feira, às 8h, em Brasília, com participação da Anatel e da Happy Code, escola que integra ciências, tecnologia, engenharia e matemática em sua metodologia para cursos como robótica com drone e youtuber.

O evento faz parte do programa Meninas Internacionais no Dia da TIC (tecnologia da informação e comunicação).

Um dos objetivos da ação é encorajar jovens mulheres a buscarem carreiras na área. Segundo a UIT (União Internacional de Telecomunicações), atualmente existe cerca de 260 milhões de usuárias de internet a menos na comparação com os homens conectados.