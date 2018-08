Mulheres têm que poupar mais para garantir a aposentadoria, mostra estudo

A busca por igualdade entre os gêneros já está presente em muitos âmbitos da vida das mulheres. E a aposentadoria é uma delas. Segundo um estudo feito pela empresa de investimentos Fidelity International, para que as mulheres alcancem a mesma poupança que um homem, elas devem poupar um terço a mais que eles.

O estudo realizado na Grã-bretanha foi objeto de reportagem do jornal britânico The Times no mês passado. Os resultados mostraram que, além da maioria receber salários menores que os homens, as mulheres têm mais chances de se desligarem da carreira, ou se distanciarem temporariamente do trabalho, para cuidar de filhos ou parentes.

No campo dos investimentos, as mulheres também saem com menos dinheiro, já que tendem a ser mais conservadoras em suas aplicações, gerando um retorno menor sobre o próprio investimento.

Segundo a pesquisa, na Inglaterra, um homem com idade entre 25 e 34 anos tem a expectativa de chegar aos 68 anos com 142 mil libras (quase 700 mil reais). Uma mulher, o entanto, nessa mesma faixa etária, deve alcançar cerca de 126 mil libras (um pouco mais que 600 mil reais).

Para evitar isso, o conselho da empresa de investimentos é que as mulheres poupem um ponto percentual a mais que os homens, a fim de atingir o mesmo patamar. No entanto, a dica parece distante, já que, nos países que fazem parte da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o salário feminino corresponde a 85% do masculino.

Para a revista The Economist, Sallie Krawcheck, uma das fundadoras da Ellevest, disse que “a crise de poupança para a aposentadoria é uma crise feminina”. Sua empresa americana é especialista em consultorias financeiras para mulheres. Nos Estados Unidos, as mulheres se aposentam com o rendimentos quase 40% menor que os homens.

A poupança para a aposentadoria é um ponto importante na luta pela igualdade, já que, também segundo o estudo, a velhice feminina pode ser mais longa, solitária e sem dinheiro.

