Livros que ensinam a ficar rica já!

Estes títulos podem ser comprados em livrarias de todo o país

Foto: Getty Images

1. Mulher Rica – O livro de Investimentos para Mulheres

O livro apresenta regras básicas de investimentos para principiantes no tema, sobretudo as mulheres. Nele, a autora dá seu exemplo de vida e ensinar a alcançar independência financeira e sucesso nos negócios. Nas últimas páginas, traz um glossário dos termos financeiros mais utilizados, explicados em linguagem simples e fácil de entender.

Autora: Kim Kiyosaki.

Preço: R$ 59,90.

Editora: Campus.

2. Pai Rico Pai Pobre

O autor (marido da autora do livro Mulher Rica), ensina a lidar com ativos (os negócios que rendem dinheiro) e com passivos (os bens que dão despesas no dia a dia, como um carro). Também aborda uma nova maneira de enriquecer: em vez de viver para trabalhar, incentiva a trabalhar para viver. Para isso, usa a ideia da corrida dos ratos (quando se fica preso ao trabalho por ter contas a pagar) e ensina a fugir disso.

Autor: Robert T. Kiyosaki.

Preço: R$ 49,90.

Editora: Campus.

3. Como Fazer o Orçamento Familiar

De forma prática, ensina a fazer um plano financeiro com exemplos de planilhas e cálculos. Mostra como calcular despesas e organizar documentos, como contas, extratos e boletos. Também fala sobre alguns impostos e a educação financeira dos filhos.

Autores: William Eid Júnior e Fabio Gallo Garcia.

Preço: R$ 19,90.

Editora: Publifolha.

4. O Menino do Dinheiro

Ideal para pais que não sabem como orientar os pequenos sobre finanças. Ensina, num texto bem-humorado, como economizar dinheiro aplicando a metodologia criada pelo autor, chamada DiSop (Diagnóstico, sonho, orçamento e poupança). Um presentão útil e curioso para dar aos filhos.

Autor: Reinaldo Domingos.

Preço: R$ 29,90.

Editora: Gente.

5. Casais Inteligentes Enriquecem Juntos

Para que a falta de dinheiro não atrapalhe o relacionamento é preciso saber conversar com o parceiro sobre o assunto. O autor oferece estratégias para que a administração da grana a dois dê certo. Nas páginas, você também encontrará testes para se autoavaliar com o seu gato.

Autor: Gustavo Cerbasi.

Preço: R$ 30.

Editora: Gente.

6. Assuma o Controle das suas Finanças – Você Feliz, com Dinheiro, Hoje e no Futuro

Para as endividadas, este livro mostra como se recuperar de crises financeiras e chegar a um equilíbrio com as contas. Também traz uma introdução sobre investimentos.

Autor: Denise Campos de Toledo.

Preço: R$ 27,90.

Editora: Gente.

7. Investimentos Inteligentes e I.E. Guia de Estudo

O primeiro é como um livro didático, onde o autor explica detalhadamente as maneiras de investir dinheiro e também como diferenciar investimentos (imóvel para alugar) de bens de consumo (imóvel para morar, por exemplo). O segundo é um guia de estudo, ou seja, uma espécie de caderno de exercícios, com perguntas e testes para ver se você entendeu tudo o que foi explicado no primeiro título.

Autor: Gustavo Cerbasi.

Preço: R$ 34,90 e R$ 24,90, respectivamente.

Editora: Thomas Nelson Brasil.