Fui engraxate e sou doutor

Sempre soube que meu esforço seria recompensado. Por isso, jamais parei de estudar

Foto: arquivo pessoal

No dia em que me tornei doutor, olhei para trás e vi o quanto havia caminhado. Nem parecia que eu era o garoto que havia passado fome ao lado dos meus cinco irmãos, lá no interior de Minas Gerais. Eu sentia que ia explodir! Sorri, chorei e gritei.

Usava escovas de dente velhas

Desde muito novo tive que me virar para trazer dinheiro pra casa. Aos 8 anos, arrumei uns pedaços de pano, escovas de dente usadas e fiz minha caixinha de engraxate, toda desengonçada. Para conseguir as latinhas de graxa, poli os sapatos do dono da loja sem cobrar.

Aos 14 anos, me mudei para São Carlos, no interior de São Paulo. Fomos a um lugar onde havia mais oportunidade de estudo. Foi lá que fiz o colégio técnico em mecânica. Eu queria ser alguém na vida! Para comprar apostilas, trabalhei como ambulante, servente pedreiro e garçom. No tempo livre, rachava de estudar!

Estudei sem parar

Prestei o vestibular da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) e passei! Escolhi fisioterapia porque tinha a matéria biomecânica, que estuda o movimento humano. Como tinha feito colégio técnico em mecânica, a ligação foi imediata. Em 1984, peguei meu diploma universitário e nunca mais parei de estudar.

Com bolsas de estudo, concluí o mestrado na universidade em 1988. Cinco anos depois fui diplomado doutor pela Iowa State University, nos Estados Unidos. Como aprendi inglês para estudar fora? Me inscrevi na seleção para um intercâmbio e passei.

Tenho orgulho da minha história

Sempre soube que todo o meu esforço seria recompensado. Por isso, jamais parei de estudar. Em 1994, concluí o pós-doutorado também nos EUA. No ano seguinte, segui a carreira como professor universitário. Mais tarde, ajudei a montar o curso de graduação e pós-graduação em fisioterapia da Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp). Não tenho vergonha do meu passado! Muito pelo contrário: até escrevi um livro contando a minha saga.

Para chegar aqui, vencemos uma corrida contra meio bilhão de espermatozoides. Além disso, só uma gravidez em 80 passa da sexta semana. Na vida, ganhamos a incrível capacidade de aprender. Como é gostoso saber que não a desperdicei.

Os 10 segredos para eu me tornar doutor

1. Nunca deixe que o medo paralise suas ações. O medo mina sua confiança.

2. Julgue as pessoas pelo que elas fazem, não por aquilo que aparentam.

3. Estabeleça metas realistas para que sejam alcançadas em um prazo curto, sem deixar de planejar o futuro.

4. Faça do seu trabalho sua oração e sua diversão. Dedique-se a ele com todas as suas forças.

5. Não se conforme com a ideia de que não tem competência para exercer um trabalho, porque você tem, sim.

6. Não coloque a culpa em outras pessoas por dificuldades que você esteja enfrentando.

7. Bom humor, alegria e amor são essenciais para vencer na vida.

8. Não busque qualquer conquista que prejudique o outro.

9. Desenvolva ao máximo a sua capacidade de aprender. Com outros e com você.

10. Viva para deixar um legado para a sua família e a sociedade. E nunca leve ”não” para casa.