Há alguns programas do governo que auxiliam os pais, encorajando-os a investir na educação

Foto: Getty Images

Todo mundo sabe o quanto é importante manter os filhos na escola. As despesas, no entanto, às vezes chegam a comprometer as finanças da família. Os pais têm de desembolsar dinheiro para a lista de material pedida pelo professor, o uniforme, o lanche e o transporte. Ainda que os estudos dos seus filhos pesem no seu bolso, não pense em desistir. Existem programas do governo, como o Bolsa Escola e o FIES (Financiamento Estudantil), que auxiliam os pais, encorajando-os a investir na educação. Seu filho, além disso, pode ter descontos em muitos lugares, só pelo fato de estar estudando.

André Simão, de 17 anos, aluno do 3º colegial, paga metade do preço no passe escolar em São Paulo. Ele fez a carteira da UMES, União Municipal dos Estudantes, na própria escola. No começo do ano, o aluno recebe um documento que indica a cota de passes que pode ser retirada. Esse convênio com as empresas de transportes da cidade existe também em Recife (PE), Teresina (PI) e Fortaleza (CE).

Mas as vantagens não param por aí. Com a carteirinha da escola da UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas) ou da UNE (União Nacional dos Estudantes), o aluno tem 50% de desconto em eventos culturais e esportivos. Ingressos de cinema, teatro, shows e jogos de futebol saem pela metade do preço. Fique de olho nos prazos de inscrição dos programas do governo e pense nas vantagens da carteira de estudante. A escola informa os pré-requisitos e outros detalhes. UBES

Quem está no ensino fundamental, médio, em escolas técnicas, cursinhos pré-vestibulares e ensino infantil pode solicitarcarteira à UBES, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. A nacional custa R$ 15,00; a internacional, R$ 25,00.

UNE

Estudantes universitários de cursos de graduação ou pós-graduação devem tirar a da UNE (União Nacional dos estudantes). De R$ 20,00 a R$ 30,00.

Bolsa Escola

. O que é

As famílias que mantêm seus filhos estudando recebem um auxílio mensal de R$ 15 até o máximo de três filhos

. Quem pode

Famílias que tenham renda mensal per capita de até R$ 90 e tenham filhos de 6 a 15 anos, matriculados no ensino fundamental, em escola pública

. Como obter

Você deve ir até uma escola que esteja fazendo o cadastro, ou ao escritório de administração regional do seu bairro. Com os documentos dos filhos em mãos, que comprovem onde eles estudam, você vai preencher um cadastro, que será encaminhado ao MEC para análise. Outras informações tel.: 0800-560104

. Como calcular a renda

Some os salários de quem trabalha na casa e divida pelo número de pessoas da família. Se o pai ganha R$ 250 por mês e a mãe, R$ 200 a soma é R$ 450. Se a família tiver 5 filhos, divide-se R$ 450 por 5. A renda per capita dessa família é de R$ 90.

FIES – Financiamento Estudantil

. O que é

Um financiamento para estudantes de curso de graduação privado. Após análise, o aluno pode ter até 70% do valor da sua faculdade pago pelo governo. O valor financiado será pago pelo estudante, em parcelas, após a conclusão do curso.

. Quem pode

Estudantes matriculados em cursos de graduação, em instituição de ensino superior não-gratuita, credenciada ao programa, com avaliação positiva pelo MEC. O aluno não pode ter participado do CREDUC – Programa de Crédito Educativo.

. Como obter

As inscrições só podem ser feitas pela internet nos endereços www.mec.gov.br ou www.caixa.gov.br. O estudante deve imprimir o protocolo e entregá-lo onde estuda.

Carteiras de estudante

. O que é

Documento que prova que a pessoa está freqüentando a escola. Pode ser uma carteirinha da própria instituição de ensino, ou uma carteira padronizada da UBES ou da UNE. As duas últimas têm a opção da validade internacional. Todas garantem desconto de 50% em eventos culturais e esportivos e, em alguns estados, meio passe escolar.

. Quem pode

Todos os alunos regularmente matriculados em instituições de ensino fundamental, médio, escolas técnicas, cursinhos pré-vestibular, ensino infantil, graduação e pós-graduação.

. Como obter

Dirija-se à secretaria, grêmio, centro acadêmico ou diretório. Você precisa de um comprovante de escolaridade, xerox da carteira de identidade e uma foto 3×4. Algumas escolas fornecem a carteira da instituição gratuitamente.