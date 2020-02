Fature em alto-mar: há 1.457 vagas para trabalhar em cruzeiros

Ter um bom nível de inglês conta muito na entrevista

Foto: Getty Images

Atenção: as agências marítimas estão com vagas abertas para emprego temporário para as próximas férias! “Ainda dá tempo de garantir seu emprego em cruzeiro para a temporada de novembro a abril”, diz Marcelo Del Bel, recrutador da agência Infinity Brazil. E, para conquistar seu espaço, alguns itens são decisivos, como idade e nível de inglês. Sem desespero: tem muita vaga! Nas cinco agências consultadas pela VIVA!, Infinity Brazil, ISMBR, Ceceth, Portside e Rosa dos Ventos, que recrutam tripulantes para companhias marítimas, com rotas nacionais e internacionais, há empregos para diversos cargos com salários que chegam a até R$ 3.600*. Veja todos os detalhes para embarcar nessa experiência!

Perfil da candidata

O item obrigatório é a idade: precisa ser maior de 18 anos e, no caso de companhias americanas, maior de 21. Além disso, exige-se escolaridade com ensino fundamental completo. O nível de inglês é importante, mas não eliminatório. Algumas funções exigem apenas o básico. “É preciso se comunicar na língua inglesa, ter maturidade e simpatia”, diz Del Bel. Segundo o recrutador, cursos direcionados para cada cargo ajudam na hora da seleção. Por exemplo: se você tem curso de gastronomia ou experiência em um restaurante, pode conquistar uma vaga de garçonete ou assistente de chef. “Invista no currículo para conquistar melhores cargos em um cruzeiro”, completa Diego Cabral, diretor da agência Rosa dos Ventos Brasil.

Recrutamento passo a passo

1. Inscreva-se pelos sites das agências de recrutamento (veja quadro abaixo). Dá para preencher a ficha de inscrição em português em várias empresas, sem custo.

2. Com a sua ficha de inscrição aprovada, você será chamada para fazer uma entrevista que pode ser presencial ou on-line. Fique de olho na sua caixa de e-mail e na de spam! Em até uma semana você deve ter o posicionamento da empresa. As entrevistas com os recrutadores acontecem em inglês e português. “Você pode até ser surpreendida e receber uma oferta em uma área diferente da que pretendia”, diz Del Bel. Bom, né?

3. Aprovada pela agência, você será avaliada por uma representante da companhia do cruzeiro. A entrevista, que pode ser presencial ou virtual, acontece em inglês. “Ao todo, o processo de seleção leva de duas semanas a um mês”, explica o especialista.

Atenção para os custos!

Foi aprovada? Parabéns! Além dos documentos comuns, você precisará do passaporte. O custo é de R$ 156,07 e, segundo a Polícia Federal (PF), o prazo para entrega é de seis dias úteis (mas atenção aos prazos para agendar a entrevista na PF!). Além disso, é preciso fazer o Curso Básico de Segurança para Navios, de quatro dias, em que se aprende técnicas de sobrevivência e primeiros socorros – com certificado da Marinha do Brasil. O custo é alto: de R$ 890 a R$ 960 – pode ser parcelado. As agências de recrutamento indicam as empresas que oferecem o curso.

Arrase na entrevista

A regra é a mesma de uma entrevista de emprego: mostre-se motivada e interessada no trabalho, olhe nos olhos do recrutador, prefira maquiagem leve e roupas básicas, sem decote nem transparência. Seja sincera, verdadeira e cause boa impressão.

Acesse os sites para se inscrever

Infinity Brazil

ISMBR

Portside

Rosa dos Ventos Brasil

CECETH

Inglês na ponta da língua

Inglês conta pontos no trabalho em cruzeiro. Invista em cursos rápidos on-line para fazer bonito na entrevista:

Portal Educação

Curso de inglês para hotelaria. R$ 97,73 (4x 24,43).

Englishtown

Cursos para todos os níveis. R$ 129 ao mês.

Shopping Universia

Curso de inglês básico A1. Carga horária: 60 horas. R$ 130.

Considere estes pontos:

Trabalhar a bordo de um cruzeiro pode ser uma experiência glamourosa, mas esteja consciente de que você dará muito duro em alto-mar. Está preparada?

– Carga horária : “Em média, trabalha-se 11 horas por dia os sete dias da semana com intervalos de descansos picados”, afirma Del Bel.

– Saudade : Considere o tempo longe de casa. Os contratos costumam durar de 6 a 8 meses. Você faz algumas paradas nos portos e pode passear se estiver nas suas horas de folga.

– Culturas diferentes : Lembre-se de que você vai lidar com gente de todo mundo, com manias e culturas diferentes. Sim, às vezes será necessário ter paciência!

– Cabine compartilhada : “Você pode dividir a cabine – o seu quarto – com até quatro pessoas do mesmo sexo e normalmente do mesmo departamento”, diz Luiz Trindade, diretor da Portside.

– Rotina : Apesar da rotina intensa de trabalho, os tripulantes também podem aproveitar a vida boa. Há áreas de lazer, academia, sala de internet, restaurantes. Tudo exclusivo para tripulantes! Dá para arriscar até uma paquera, com bom senso, é claro!

Prepare a mala!

Na bagagem, bastam as suas roupas, o que inclui peças de calor e frio, além de produtos de higiene pessoal e lazer, como um livro. “Algumas companhias oferecem o uniforme e lavagem gratuita dele”, diz Del Bel. Há lavanderias a bordo para os tripulantes lavarem suas roupas pessoais.

*Cotação do dólar: R$ 2,25 em 26 de julho de 2013