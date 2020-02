Está na hora de mudar de emprego?

Três em cada cinco brasileiros estão insatisfetos com o trabalho

Foto: Getty Images

Para muita gente, ter um bom emprego é o paraíso. Só que, passados alguns meses, o que deveria trazer felicidade vira um inferno: o chefe é insuportável, as horas extras se acumulam e a pessoa mal consegue dormir. Esse perfil lhe parece familiar? Saiba: você não está sozinha.

De acordo com uma pesquisa, três em cada cinco brasileiros estão insatisfeitos com o trabalho, mas têm medo de mudar de emprego.

“Esse sentimento impede a pessoa de seguir em frente. Ela teme o desemprego, ouvir um ‘não’ e até perder o controle da situação”, diz Carlos Cruz, especialista em gestão empresarial.

Seja sua própria torcida

Está sentindo aquele friozinho na barriga? Pense que não adianta manter um emprego que lhe faz mal. Afinal, só tem um jeito de conseguir as coisas na vida: indo atrás delas.

“Não adianta achar que você vai perder o que não tem. Se partir do zero e avançar metade do caminho, já dá para se sentir vitoriosa, porque você conseguiu alguma coisa”, estimula Tadeu Morais, do Centro de Solidariedade ao Trabalhador.

Aproveite esse e outros conselhos para refletir sobre seu trabalho e suas expectativas profissionais para os próximos anos. Será o momento de mudar?

3 dicas para os melhores funcionários

Corra atrás dos seus objetivos e não se acomode ou reclame

Foto: Dreamstime

1. Não reclame do seu emprego atual

O trabalho pode até estar uma droga e seu chefe ser um mala, mas sair por aí chorando as pitangas não vai resolver sua situação. Pelo contrário, pode deixá-la em maus lençóis! Seja discreta ao falar de seu emprego, por mais frustrada que esteja se sentindo no momento.

2. Prepare-se

Se quiser mudar de emprego, não se acomode e busque qualificação. Procure na internet por eventos bacanas na área que gostaria de seguir.

3. Faça um curso

Além de melhorar seu desempenho onde você já trabalha, um curso abrirá as portas para conhecer futuros colegas.

Na hora da entrevista…

– Não tope qualquer chance só porque está precisando de um emprego.

– Vista-se de forma elegante e aposte em um acessório charmoso.

– Nas dinâmicas, mostre que é participativa e tem conhecimento.

– Se estiver concorrendo com alguém mais jovem, lembre-se de que você tem muito mais experiência

Não sei o que quero fazer…

– Pesquise as áreas que estão bombando.

– Matricule-se em cursos que lhe agradam.

– Só se aprofunde numa área se tiver certeza do que você quer.

– Conheça pessoas e informe-se sobre as novidades do mercado.

– Quando decidir o que quer, mantenha o foco.

3 maneiras de ser disputada

– Faça sempre mais do que o chefe pediu

– Dê sua opinião de forma gentil

– Saiba trabalhar em equipe