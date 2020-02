Entrevista de emprego: 9 dicas para arrasar

Uma das principais dicas para se dar bem em uma entrevista é mostrar segurança, auto controle e sinceridade

Foto: Getty Images

1. Deixe a vida pessoal na sala de espera

Para o entrevistador, não interessa saber quantas horas o candidato pegou de trânsito ou se ele precisa da vaga porque tem de ajudar a família no interior. ”Avaliamos não só a competência, mas também o perfil comportamental”, diz a consultora Thais Borodai, da Cia. de Talentos, empresa especializada na seleção de profissionais em início de carreira.

Certa vez, um de seus entrevistados a interrompeu no meio de uma conversa com a frase ”Tenho uma coisa muito importante para falar”. ”Ele disse aquilo de um jeito que me assustou. Achei que o cara estivesse passando mal. E ele só tinha de trocar a Zona Azul do carro! Perdeu a vaga naquele minuto. Se a pessoa não se organiza e interrompe desse jeito um processo importante, pode fazer o mesmo depois de empregada.”

2. Para o que der e vier? Nããão!

Um problema comum entre os recém-formados é não saber em que área quer trabalhar. Mantenha um foco. ”Soa estranho o candidato ter feito publicidade e se inscrever para atividades tão distintas como marketing e webdesign”, diz Lilian Santos, consultora da Catho Online.

3. Não faça amigos, faça entrevistas

Entrevistadores competentes são imunes a mimos. ”Tem gente que traz até presentinho, acredita?!?”, espanta-se Thais. Ou seja, nem tente puxar o saco – vai pegar mal para você.

4. A supersincera

Ninguém está falando para mentir, mas talvez omitir. É claro que o salário é importante, mas… ”Não dá para responder à pergunta ‘O que você quer fazer na nossa empresa?’ com ‘Quero ganhar dinheiro”’, afirma Beatriz Braga, professora de gestão de pessoas da Fundação Getulio Vargas (FGV-SP). Também é furada destilar seu veneno contra o emprego atual. Fale só de aspectos positivos de suas experiências para não passar uma imagem de resmungona.

5. Propaganda enganosa

A formação acadêmica da maioria dos consultores de RH é em psicologia, e por isso eles têm o ouvido treinado para ler nas entrelinhas da fala dos entrevistados. Não finja ser algo que não é. ”Em menos de 5 minutos de conversa a mentira fica evidente”, diz Thais.

6. Total descontrole

Alguém que perde a cabeça ou chora em momentos de tensão será imediatamente descartado. É preciso demonstrar autocontrole. Se para você é um problema falar com um estranho, treine a entrevista com as amigas. Na hora em que for para valer, a situação vai parecer um pouco mais familiar.

7. No seu lugar

Ao se candidatar à vaga, veja e reveja os requisitos: conhecimento de algum programa de computador, formação específica. Nem saia de casa se não tiver no currículo o mínimo esperado.

8. Com que roupa eu vou mesmo?

Não é raro ver candidatos a estágio de terno e gravata. Thais avisa que o modelito não garante nada. ”Já escolhi pessoas com cabelo verde e maquiagem pesada para vagas mais caretas, só que com a expressa orientação de que elas deveriam ‘voltar ao normal’”. Por precaução, informe-se sobre o modo como os funcionários da sua ”futura empresa” se vestem.

9 . Aceite as maluquices

Tendências de RH apontam para testes pouco ortodoxos em processos seletivos, como dramatizações, interação forçada ou perguntas desconcertantes – do tipo ”Se você fosse uma árvore, qual seria?”. Beatriz conta que o segredo ”é agir o mais naturalmente possível”. O intuito é justamente testar como a pessoa se sai nessas práticas estranhas.