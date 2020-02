Ensino à distância: estude pela Internet e tire seu diploma

Mais de 500 mil estudantes fazem cursos a distância no país

Foto: Getty Images

Ensino à distância: como funciona

. A carga horária ministrada via internet varia conforme o curso e a instituição. Em algumas, a maioria se dá via web – e você só precisa comparecer aos polos para realizar provas ou assistir as revisões. Já em outras é necessário assistir a algumas aulas presencialmente.

. Em casa, você vê aulas gravadas. Elas sempre ficam disponíveis no site.

. Há biblioteca virtual, na qual estão contidos os livros da bibliografia básica. O MEC tem feito exigências para que haja bibliotecas também nos polos.

. Em algumas faculdades, há aulas duas vezes por semana ao vivo nos polos, transmitidas via satélite.

. Em aulas ao vivo, você tira dúvidas com os professores em tempo real. Outra maneira é mandar e-mail para os mestres ou tutores.

. Há comunidades online para você estudar com os “colegas de turma” e ainda fazer contatos profissionais com eles.

Como saber se é reconhecido pelo MEC?

. Pesquise no site do MEC se a faculdade e os polos são credenciados.

. O MEC exige biblioteca física e computadores com internet banda larga. Se o curso for de biologia, por exemplo, também é necessário que haja laboratórios. Então, visite o local para se certificar.

Benefícios do ensino à distância

. A graduação a distância é ótima para quem não tem tempo para cumprir a rotina diária do curso presencial.

. 57% dos alunos têm mais de 30 anos. Eles não tinham feito faculdade e encontraram no EAD a oportunidade.

. A mensalidade é bastante atrativa; custa, em média, a metade do preço da presencial.

. Os estudantes de EAD são mais ativos e disciplinados, já que a aprendizagem é solitária. Além disso, mesmo distante, é preciso cumprir horários (as faculdades controlam o tempo que você passou no computador).

. Organização é essencial, pois você terá de dividir seu tempo, estar atenta a prazos e entregar os trabalhos.

. É preciso gostar de ler, já que quase tudo acontece na internet, com aulas cheias de texto.

Onde estudar

Conheça algumas das faculdades que oferecem cursos a distância

Faculdade Interativa COC

Tem mais de 20 mil alunos no EAD.

. Pedagogia

Onde

Todo o país.

Duração

Oito semestres, com aulas presenciais uma vez por semana.

Mensalidade

R$ 212.

Informações

www.estudeadistancia.com/cursosgraduacao.asp

Grupo Uninter

Possui polos em todos os estados.

. Tecnologia em marketing

Onde

Todo o país.

Duração

Quatro semestres, com aulas presenciais uma vez por semana.

Mensalidade

R$ 242.

Informações

grupouninter.com.br



Anhanguera-Uniderp

Oferece 15 tipos de curso.

. Enfermagem

Onde

SP, MT e PA.

Duração

Dez semestres, com presenciais duas vezes por semana.

Mensalidade

R$ 400.

. Serviço social

Onde

SP, MS, MG, CE, RN, RS, DF, PR, PA, GO, RJ, SE, TO, MA, BA, PI, SC, PB, AL, AM, ES.

Duração

Oito semestres, com aulas presenciais duas vezes por semana.

Mensalidade

A partir de R$ 179.

Informações

www.unianhanguera.edu.br



Anhembi Morumbi

É preciso apenas ir aos polos presenciais para fazer provas.

. Tecnologia em gestão de RH

Onde

SP.

Duração

Quatro semestres.

Mensalidade

R$ 290.

Informações

portal.anhembi.br