Ensino a distância e as principais dúvidas

Na internet, é possível encontrar desde cursos livres até formação profissional

Foto: Dreamstime

Já imaginou ir para a escola sem sair de casa e ter um professor à sua disposição quando você quiser?

Pois isso já existe para mais de 2,5 milhões de brasileiros, gente que encontrou nos cursos a distância a possibilidade de terminar os estudos ou fazer a tão sonhada faculdade.

“O curso mais procurado é o de Ensino Médio para jovens e adultos”, observa Joanir Fernandes Martinez, diretora pedagógica do Instituto Nacional de Educação a Distância. Já os cursos superiores com mais candidatos são os de Direito, Administração e Licenciatura.

Se a escola for credenciada pelo governo, você termina as aulas com um diploma reconhecido pelo Ministério da Educação! Conheça mais sobre essa modalidade de ensino que não para de crescer no Brasil e volte a estudar já!

Passo a passo para começar

– Faça a inscrição no site do curso escolhido.

– Siga as instruções para realizar a matrícula e receber senha e material didático. Cada escola tem métodos e recursos diferentes, mas, de modo geral, tudo o que você precisa é ter um e-mail e computador com internet.

– Alguns cursos exigem que você frequente aulas presenciais em polos de apoio na sua cidade. A presença também pode ser necessária para fazer exames, trabalhos de conclusão de curso, estágios e práticas em laboratórios de ensino. Essas aulas costumam acontecer aos sábados.

9 vantagens de estudar pela internet

– Liberdade para estudar no dia e na hora que você preferir.

– Mensalidades muito mais acessíveis, a partir de R$ 30.

– Material didático gratuito ou bem mais em conta.

– Não há risco de perder conteúdo por causa de faltas ou atrasos.

– Permite acessar as aulas de qualquer lugar.

– Alguns cursos têm diplomas reconhecidos pelo Ministério da Educação.

– Facilidade para tirar dúvidas e revisar as lições.

– Grande interação entre professor e aluno nos cursos credenciados.

– Sem gastos de transporte.