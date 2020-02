Economize com atitudes simples

Experimente marcas novas dos produtos que você já compra. Elas podem ser tão boas quanto as famosas e você economiza

Foto: Getty Images

Telefonia

O celular virou um sucesso no Brasil – segundo a Anatel*, até 2009 o país tinha mais de 179 milhões de aparelhos! Mas de nada adianta trocar sua linha fixa pela móvel se não souber economizar. Veja as dicas:

. Opte pela mesma operadora de amigos e parentes. Muitas empresas permitem ligações gratuitas entre seus clientes.

. Use a portabilidade a seu favor para conseguir vantagens com a empresa. ”Elas dão até bônus e torpedos (SMS) para manter a cliente”, diz o educador financeiro Reinaldo Domingos.

. Prefira mandar SMS a ligar.

. Caso não tenha flip, bloqueie o teclado para que você não ligue ”sem querer” para alguém.

. Vai dar um aparelho para o filho? Prefira modelos pré-pagos! n Na internet também dá para fazer ligações! O Skype é um programa que faz chamadas a preços atrativos. Você assina por R$ 14, 95 (mensal) e fala 400 minutos com fixos de todo o Brasil! O mesmo tempo, em outra operadora – como a Telefônica – pode sair por quase o dobro do preço.

Produtos

Varie a marca dos produtos que você costuma comprar. ”A economia pode chegar a 30%”, conta Domingos.

. Costuma levar embalagem tamanho família? Isso nem sempre compensa. Antes de se decidir, divida o preço do produto pelo peso do mesmo e descubra o valor de cada quilo. Aí, compare com o valor dos itens de embalagens menores.

. Experimente marcas novas. Elas podem ser tão boas quanto as famosas!

Livros

Você adora ler? Faça isso de graça ou pagando pouco:

. Vários livros podem ser lidos na íntegra (e de graça) na tela do Google Livros

. Compre em sebos físicos e online. O site Estante Virtual tem mil estabelecimentos para você pesquisar.

. Em leilões virtuais, como o Mercado Livre, você arremata livros didáticos por preços bacanas.

Eletroeletrônicos

Espere um ano para comprar a TV que acabou de ser lançada. ”A economia pode chegar a 25%”, diz Domingos.

. Pesquise preços na internet

. Lojas que consertam aparelhos costumam vender artigos usados bem baratos – mas exija garantia por escrito!

DVDs e CDs

Aprenda a pagar menos para ver filmes e ouvir música

. Alguns portais oferecem diversão na faixa, como o Terra TV, que tem mais de 200 mil vídeos, entre filmes e sériados atuais.

. Em locadoras online, como a NetMovies ou a BlockBuster, você paga um fixo mensal (a partir de R$ 15,90) e aluga filmes sem prazo para devolver.

. Alguns sites permitem ouvir música online e até baixá-las. Quer dois deles? Vagalume e Sonora Terra