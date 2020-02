Economize até R$ 84 por mês com pequenas mudanças em casa

Com arejadores de torneiras, você pode economizar de 50% a 76% de água

Foto:Getty Images

1. Dimmer: interruptor que regula a intensidade de luz

O que faz

Permite que você controle a luminosidade da lâmpada; 20% a menos é pouco perceptível ao olho humano e já ajuda a economizar um bocado!

Você poupa

R$ 9 na conta de luz se trocar seis interruptores comuns por dimmers. E dobra a vida útil da lâmpada!

Quanto custa*

R$ 33, da forceline

2. Válvula de descarga com acionamento duplo

O que faz

Tem dois botões de descarga: um para resíduos líquidos (utiliza apenas três litros), e outro para sólidos (libera seis litros). Uma válvula normal gasta cerca de dez litros!

Você poupa

De 40 a 50% de água no final do mês e diminui de R$ 9 a R$ 11 na conta.

Quanto custa

R$ 38,99, da docol

3. Arejador de torneiras

O que faz

Mistura ar à água, dando a sensação de mais volume (o jato ficará parecido com o do chuveiro). Você também pode comprar apenas esse acessório e encaixá-lo na torneira.

Você poupa

De 50% a 76% de água e pode reduzir de R$ 22 a R$ 30 na conta.

Quanto custa

R$ 22,90, da forusi

4. Regulador de vazão do chuveiro

O que faz

Permite controlar a quantidade de água que sai na ducha. Um chuveiro convencional gasta cerca de 20 litros por minuto. Esse regulador permite ajustar o volume para 12 litros!

Você poupa

De R$ 27 a R$ 34 e até metade da água.

Quanto custa

R$ 19,15, da Fabrimar



Dicas para economizar ainda mais

. Ao fechar a torneira enquanto escova os dentes, você economiza 20 litros de água por dia! Se todo o país fizesse isso, a economia chegaria a 6 bilhões de litros – mais água do que Nova York consome por dia.

. Prefira lâmpadas fluorescentes. Elas gastam menos energia do que as incandescentes. Ao fim de um ano, a economia chega a 70%!

. Fornos micro-ondas são até 4,8 vezes mais eficientes no uso de energia do que fornos elétricos. Se custa R$ 0,48 assar um pudim no forno, no micro-ondas gasta-se R$ 0,10!

. Ponha uma trava automática ou um borrifador na mangueira e economize de 25 litros de água por minuto.

. Prefira programar a lavadora para usar água morna ou fria a usar água quente. Economia 90% da energia!

* Preços pesquisados em dezembro de 2010.