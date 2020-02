Economize até mil reais em 4 meses

Pequenos cortes fazem uma grande diferença no final do mês. Confira como você pode economizar sem sofrer muito

Foto: Getty Images

Ninguém bota no papel as pequenas despesas do dia, mas tomar um cafezinho depois do almoço representa R$ 240 a menos na conta em quatro meses! Pensando nisso, Roberto Zentgraf, autor do livro O ”Guia Prático de Finanças do Roberto Zentgraf” (ed. Elsevier), dá dicas de economia para todos os tipos bolso.

Para tirar proveito delas, basta estar disposta a deixar de lado alguns pequenos luxos – e ter um pouquinho de paciência. Veja abaixo!

Como economizar R$ 250 em 4 meses

É preciso cortar apenas R$ 2,08 por dia. Veja quais gastos eliminar:

Lan house

Gasto: R$ 3,50 (1 hora por semana)

Economia em 4 meses: R$ 56

Filme na locadora

Gasto: R$ 3,75 por semana

Economia em 4 meses: R$ 60

Docinho

Gasto: R$ 1 (5 dias na semana)

Economia em 4 meses: R$ 80

Calça nova

Gasto: R$ 30 a cada dois meses

Economia em 4 meses: R$ 60

TOTAL: R$ 256

Como economizar R$ 500 em 4 meses

Basta guardar R$ 4,16 por dia. Veja quais gastos eliminar:

Pizza

Gasto: R$ 15 por semana

Economia em 4 meses: R$ 240

Cosméticos

Gasto: R$ 20 por mês

Economia em 4 meses: R$ 80

Sapato novo

Gasto: R$ 50 a cada dois meses

Economia em 4 meses: R$ 100

Cabeleireiro

Gasto: R$ 40 a cada dois meses

Economia em 4 meses: R$ 80

TOTAL: R$ 500

Como economizar R$ 1 mil em 4 meses

É só juntar R$ 8,33 por dia. Veja quais gastos eliminar:

Cafezinho

Gasto: R$ 2 por dia

Economia em 4 meses: R$ 240

Manicure

Gasto: R$ 15 por semana

Economia em 4 meses: R$ 240

Passeio no shopping

Gasto: R$ 25 por semana (mais R$ 5 de estacionamento por semana)

Economia em 4 meses: R$ 480

Bolsa nova

Gasto: R$ 50 a cada dois meses

Economia em 4 meses: R$ 100

TOTAL: R$ 1060

Fonte: José Dutra Vieira Sobrinho, economista e professor de matemática financeira