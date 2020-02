Diferentes opções de financiamento educativo

Vale a pena pesquisar aas instituições de ensino cadastradas em projetos de financiamento

Foto: Getty Images



O sonho de fazer um curso superior não precisa ser adiado, mesmo que o dinheiro para bancar as mensalidades esteja curto. Conheça algumas opções de financiamento educativo:

1. O Programa Universidade Para Todos (ProUni) oferece descontos de 50% a 100% das mensalidades. Para ter direito, é preciso comprovar uma renda familiar de até três salários mínimos por pessoa e alcançar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Saiba mais em prouniportal.mec.gov.br.

2. O Programa de Financiamento Estudantil (Fies) vale apenas para as instituições de ensino cadastradas no projeto. O financiamento pode chegar a 100% e as taxas de juros variam de 3,4% a 9% ao ano. Boa notícia: você começa a pagar o que deve só após a formatura. Informações em sisfiesportal.mec.gov.br.

3. Alguns bancos e instituições de ensino concedem crédito educativo para cursos de graduação. Antes de contratar um, compare as taxas de juros, as garantias e o prazo para quitação da dívida.

4. O Programa Escola da Família dá o subsídio de 100% do curso para quem concluiu o ensino médio em escola pública, mas funciona só em algumas universidades paulistas. Em troca, os bolsistas desenvolvem trabalhos voluntários com as crianças da comunidade. Veja em escoladafamilia.fde.sp.gov.br.