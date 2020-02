Dicas para passar no concurso público

Estude para uma carreira específica

Boa remuneração, muitos benefícios, certeza de uma aposentadoria tranquila. Esses fatores levam quase 10 milhões de brasileiros a estudar para conquistar um emprego num órgão público.

Se você é um deles, já sabe que escolheu um caminho complicado, mas não impossível. Afinal, só 1 em cada 10 candidatos tem preparo para passar!

Por isso, não perca tempo e aprenda regras de ouro dos especialistas para garantir sua vaga:

– Defina um objetivo

É mais fácil se preparar se você estiver estudando para uma carreira específica.

– Ouça música clássica

Pesquisas garantem que ela relaxa e aumenta a concentração para estudar.

– Treine o tempo da prova

Tente resolver as questões no mesmo tempo que terá para isso no dia do exame.

– No dia D, comece pelas questões fáceis

Depois, vá pras difíceis. Vai chutar? Leia bem: a resposta pode estar na pergunta!

– Não zere uma disciplina

Pretende caprichar na prova de português para compensar o desastre na de matemática, disciplina que você odeia? Não caia nessa furada: os editais costumam determinar uma nota mínima para cada matéria. Acerte pelo menos uma!

