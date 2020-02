Conheça as vantagens das cooperativas habitacionais e saiba como evitar problemas

Os imóveis construídos em cooperativas podem ser comprados por um valor até 50% abaixo do encontrado no mercado

Foto: Getty Images

As cooperativas habitacionais podem ser uma alternativa econômica para quem quer realizar o sonho da casa própria. Elas são associações de pessoas que se reúnem com o objetivo de comprar ou construir um imóvel. Qualquer grupo pode formar uma cooperativa, mas já existem algumas constituídas a que você pode se associar. “Nas cooperativas, os preços são mais baixos porque não são cobrados juros, como nos financiamentos, e não há fins lucrativos, como nos empreendimentos imobiliários.

Por serem compostas por no mínimo 20 pessoas, elas conseguem preços de materiais e de mão de obra mais baixos do que uma pessoa sozinha, além de obterem condições de pagamento e prazos melhores”, explica Paulo Gonçalves, assessor jurídico da Organização de Cooperativas do Estado de São Paulo (Ocesp).

Por isso, os imóveis construídos em cooperativas podem ser comprados por um valor até 50% abaixo do encontrado no mercado imobiliário. Nesse tipo de sociedade, as decisões são tomadas em assembleias e todos os associados têm o mesmo poder de voto. Mas é preciso tomar cuidado. Como não existe um órgão fiscalizador das cooperativas, essa tarefa também cabe aos associados. Se não ficarem de olho na administração das obras, correm o risco de cair em furadas.

Como aproveitar as cooperativas sem entrar em fria

· Antes de se associar, confira se a cooperativa está registrada na representante local da Organização das Cooperativas Brasileiras. E verifique se o registro está regularizado. Toda cooperativa deve

ter um local de atendimento aos cooperados.

· Ela precisa possuir um estatuto aprovado em assembleia que descreva claramente todas as suas regras de funcionamento. A cooperativa deve realizar assembleias em que todos os cooperados tenham direito de voto.

· A diretoria e o conselho fiscal são formados pelas assembleias. Todo cooperado tem que fiscalizar o trabalho realizado e qualquer um pode exigir que a diretoria e o conselho sejam desfeitos caso haja irregularidade nas suas atividades.

· É essencial que todos os associados tenham acesso a plantas, relatórios financeiros e demais documentos que mostrem o andamento da obra. Tudo deve estar de acordo com o que for decidido em assembleia.

· Os cooperados também devem visitar as obras ao menos uma vez por mês para garantir que a execução está de acordo com as decisões coletivas e com as prestações de contas da diretoria. Caso alguma irregularidade ou má conduta entre os membros seja notada, o cooperado deve denunciar logo, podendo inclusive convocar assembleias extraordinárias. A obrigação de fiscalizar o funcionamento da cooperativa é de cada cooperado perante a lei.