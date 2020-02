Como transformar uma vaga temporária em emprego fixo

Confira as dicas para conquistar o emprego a partir de uma vaga temporária

A expectativa é de que sejam abertas 155 mil vagas de trabalho temporário em todo o país neste final de ano, segundo pesquisa encomendada pela Asserttem*. “O mercado está aquecido agora. Há muito mais oportunidades do que no ano passado”, destaca Alexandre Luz, sócio-gerente da PMLUZ Consultoria Recursos Humanos.

Para conseguir uma vaga temporária neste ano, o melhor caminho é enviar seu currículo para agências especializadas nesse tipo de trabalho. No site do Ministério do Trabalho, você encontra a lista de agências por estado – basta clicar em “UF da matriz”.

Lembre-se: mesmo em trabalhos temporários, você tem direito a carteira assinada, depósito do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), férias proporcionais e repouso semanal remunerado.

* Associação Brasileira das Empresas Prestadoras de Serviços Terceirizáveis e de Trabalho Temporário do Estado de São Paulo

Quer ser efetivada? Mostre suas qualidades!

1. Encare o trabalho como permanente: Aja como se fizesse parte do time se quiser ser reconhecida.

2. Mostre iniciativa: Demonstre que você está disposta a ajudar propondo melhorias nos processos da empresa, dando uma mãozinha para um colega ou estendendo a jornada de vez em quando.

3. Demonstre agilidade: Mas não se esqueça da qualidade do serviço.

4. Seja comunicativa: Isso melhora seu desempenho em qualquer área.

5. Questione: Quando tiver abertura, pergunte a seu chefe como está seu desempenho, o que pode fazer para melhorar e o que ainda deve aprender.

6. Não desanime: Nem todas as vagas efetivas surgem logo após o fim do contrato temporário. Algumas são abertas meses depois.

7. Seja pontual: Chegar atrasada ou faltar sem se justificar dá a impressão de que você não tem comprometimento.

Fiz minha vaga temporária virar fixa em três meses!

Mariana se dedicou a vaga temporária e acabou assistente administrativa

Mariana de Souza Buarque, 23 anos, assistente administrativa, Rio de Janeiro, RJ

Eu estava desempregada havia quatro meses e já tinha feito umas dez entrevistas. “Meu Deus, será que não vai aparecer nada?”, me perguntava. Como eu precisava ajudar em casa, comecei a me desesperar. Já não sabia mais onde procurar trabalho quando, em abril deste ano, vi no site de uma agência especializada em empregos temporários uma vaga para cobrir férias como assistente administrativa em um condomínio residencial.

Nunca havia tentado um emprego com data para terminar, mas mandei meu currículo. Para minha surpresa – e alívio –, fui chamada logo depois para uma entrevista! Gostaram do meu perfil: eu tinha experiência de quase quatro anos no departamento pessoal de um posto de gasolina e curso técnico de administração.

Quatro dias mais tarde, fiz uma segunda entrevista, dessa vez com a síndica e a subsíndica. Me saí muito bem! Naquele dia, voltei para casa pensando: “Agora vai. Essa vaga é minha!”. Não deu outra: fui admitida com registro em carteira, benefícios, férias proporcionais, FGTS e salário de R$ 1.080! Logo na entrevista, me disseram que o trabalho não era por um mês, mas por três. Não estavam gostando do serviço do rapaz que ocupava o cargo.

Sou comunicativa, comprometida e disciplinada. Gosto de trabalhar em equipe e de atender o público – que é bem grande aqui: são 150 apartamentos. Tenho jeito para solucionar problemas. Isso chamou a atenção e meu período como temporária aumentou para três meses. Até que, algumas semanas depois, a síndica veio conversar comigo. Disse que iria demitir o assistente administrativo e que queria me contratar para que eu ficasse lá com um contrato fixo!

Já recebi meu primeiro aumento, agora ganho R$ 1.200, e estou crescendo aqui. Me sinto realizada com essa conquista, mas sei que fiz por merecer!