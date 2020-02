Como se dar bem no trabalho

Pensar nos assuntos antes de uma reunião faz a sua participação ser mais notada

Foto: Dreamstime

>> Na hora da reunião

Prepare-se bem para dominar todos os assuntos que serão debatidos. Não se comporte como se suas ideias fossem sempre as melhores. Saiba ouvir, esperar sua vez de falar e complementar as questões em discussão.

>> Happy hour

Procure não se exceder nessa hora. Não fale ou beba além da conta. Tudo bem que o momento é de descontração, mas um pouco de discrição é essencial.

>> Todos são iguais

Evite tratar as pessoas de forma diferente. Estagiários e office boys são tão importantes quanto executivos e diretores da empresa.

>> Atenção ao se vestir

As mulheres devem evitar decotes e saias ou shorts muito curtos. Os homens não devem usar bermuda ou camiseta regata. Preste atenção ao ambiente de trabalho e vista-se de acordo com ele.

>> Saiba reconhecer

Seja humilde quando for preciso. Se você não entendeu ou não sabe como fazer o que foi pedido, diga na hora. É melhor admitir do que errar e ter de consertar.

>> Evite falar mal

Mesmo com raiva ou com mágoa do antigo empregador, jamais fale mal dele, principalmente na entrevista de emprego. Isso revela uma postura antiética. O que aconteceu no emprego anterior já passou, e agora você está partindo para outra fase!

Nada de fofoca! Evite falar mal de ex-chefes e colegas

Foto: Dreamstime

Mostre seu potencial:

Atualize-se

● Aproveite que você está empregado e faça cursos que possam ser utilizados em um futuro emprego. Quando conseguir um cargo mais adequado, não feche as portas. Mantenha um bom relacionamento com ex-chefes e colegas de empresa.

Pró-atividade

● Seja pró-ativo. Não espere que lhe peçam para fazer algo. Demonstre interesse em aprender e ajudar. Nunca deixe para depois



● Não deixe para depois o que pode ser feito agora. Se a produção é feita com rapidez e qualidade, ela soma pontos a seu favor. Isso conta na hora de uma promoção ou de uma seleção para novos projetos. Não fuja das responsabilidades

● Priorize seus compromissos de trabalho e nunca culpe outras pessoas pelo seu erro. Quem tem esse tipo de comportamento não se sustenta por muito tempo.

Tenha foco

● Evite acessar redes pessoais como MSN, Orkut ou Facebook no horário de trabalho. Se for permitido, use pouco. Seu trabalho vai render mais sem essas distrações.

Busque um exemplo

● Espelhe-se em alguém que você considere um bom empregado. Faça amizade com essa pessoa para que você possa contar com ela quando tiver dúvidas.