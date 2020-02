Como se comportar no trabalho

Saiba o que é certo e errado no trabalho e se destaque

Ter dúvidas sobre como se portar no ambiente profissional em determinadas situações é normal. Mas nem pensar em vacilar por causa delas! Três especialistas em carreira que irão ajudá-la a não cometer gafes no trabalho e, de quebra, impressionar a chefia com um comportamento na medida.

Se um colega comete um engano daqueles, devo falar algo ou espero que alguém perceba?

Túlio Arakelian, diretor executivo do Grupo AGP: Antes de qualquer pessoa, fale sobre o erro com o responsável pelo problema. Lembre-se: seja amigável para não ofendê-lo. Caso ele ignore o alerta, não é errado apontar o problema à chefia.

Posso recusar uma atividade extra proposta pela chefia?

Eduardo Shinyashiki, consultor organizacional: Só faça isso depois que ganhar confiança na empresa. É nova na companhia? Então, aproveite as chances para mostrar serviço. Às vezes, fazer coisas fora de sua função – o que é bom para ganhar reconhecimento.

Terminei minhas funções, posso fazer trabalhos da faculdade?

Anderson Cavalcante, empresário: Mesmo que a companhia dê liberdade para estudar após encerrar suas funções, evite fazer isso. O ideal é terminar suas atividades e se oferecer para ajudar um colega.

A equipe está descendo a lenha no gestor. Devo contar para ele?

Eduardo: É importante respeitar a opinião de quem não gosta do chefe. Faça seu trabalho e não se envolva, pois isso pode ser o princípio de uma fofoca.

E quando a paixão aparece no trabalho, como fica?

Anderson: Pode namorar, mas beijos e piscadinhas só fora da companhia, ok?

Fiz compras pela internet. Posso mandar entregar na empresa?

Túlio: A maior parte das firmas não permite isso, mas para não ter problemas, consulte seu chefe ou o RH.

Vou sair para comer e pensei em chamar o chefe. Será que devo?

Eduardo: Existem empresas onde a hierarquia é muito forte e, nesses casos, isso é inviável. Agora, há empresas em que isso é normal e todo mundo almoça junto.

Quero dar aquela turbinada no salário. Devo falar com o chefe?

Anderson: Deve sim! Principalmente se tiver certeza de que oferece bons resultados à empresa.

Excepcionalmente não tenho com quem deixar meu filho. Posso levá-lo para trabalhar comigo?

Túlio: Tudo depende da permissão da firma. Caso não conheça a política da companhia, convém até mesmo faltar para evitar um constrangimento.

Recebi uma oferta de trabalho. Conto ao meu atual chefe?

Anderson: Leve a proposta ao seu superior e peça ajuda para estudar qual o melhor caminho para sua vida profissional.