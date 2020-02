Como poupar água e gás (e economizar)

O gasto de água com o chuveiro pode representar quase metade do consumo de uma residência

Lavar a louça com a torneira aberta, tomar banho demorado e regar as plantas com o esguicho são atitudes que fazem a conta de água subir muito. O mesmo vale para o gás de cozinha: ele é um item indispensável, mas requer sabedoria na hora do uso, para evitar prejuízos. Com a ajuda de técnicos das companhias de água e gás, descubra as situações mais comuns de desperdício e saiba como gastar menos.

Você é gastadora ou econômica?

1. Pegue sua conta mensal de água e multiplique o gasto mensal (em m3) por mil. O resultado será o gasto em litros.

2. Divida o número total de litros consumidos no mês pelo número de pessoas da casa. Assim, você saberá qual é o gasto mensal por pessoa.

3. Por fim, divida esse gasto pessoal pela quantidade de dias no mês e você terá uma ideia de quanto cada pessoa gasta por dia.

Resultados

. Acima de 70 litros diários por pessoa

Gastadora – Economize água. Além de fazer bem ao ambiente, você diminuirá seus gastos com a conta.

. Abaixo de 70 litros diários por pessoa

Econômica – Continue assim e não descuide. Que tal ensinar os vizinhos?

