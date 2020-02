Como dizer ‘não’ ao chefe sem queimar seu filme

Combinar prazos e negociar horas de trabalho são essenciais para ser feliz no lado profissional

Foto: Getty Images

O chefe pediu algo cinco minutos antes de terminar o seu expediente. Você sabe que não conseguirá cumprir a tarefa tão rapidamente e perderá um compromisso. Mas como falar ‘não’? Ainda que a saia seja justa, há solução – e você nem precisará dar nenhuma negativa. ”Basta negociar, definindo se é algo importante ou urgente”, diz o coach (consultor de carreira) e headhunter Augusto Dias Carneiro. Quer entender melhor? Veja abaixo.

Como se sair bem em 4 situações difíceis

1. Ele pede algo no fim do dia e você tem compromisso

Defina com o chefe: a tarefa é urgente ou importante? Se for urgente, conforme-se e faça-a. Se não, diga que tem um compromisso inadiável e proponha realizar o trabalho logo no primeiro horário do dia seguinte – se preciso, chegando mais cedo. E nem pense em não cumprir o combinado!

2. Ele quer algo num prazo humanamente impossível

Argumente com clareza e precisão. ”Explique que precisa de um tempo mais razoável. Caso contrário, o resultado pode ficar abaixo do esperado”, sugere Carneiro. Se o chefe insistir, negocie a ajuda de outro colega para desempenhar a tarefa com qualidade e resultados para a firma.

3. Ele quer que você trabalhe no sábado e domingo

Seu expediente é de 2a a 6a, mas o chefe pediu, em caráter de exceção, para você ir no final de semana. Duas saídas: pergunte quanto tempo levará para desenvolver a atividade e combine um horário mais flexível. Ou trabalhe um pouco mais todos os dias e livre o fim de semana. Só não vale se negar a ir!

4. O que ele solicitou é eticamente incorreto

”O chefe pode não se dar conta da gravidade do que pediu. Para se certificar, pergunte: ‘Por que deseja que eu faça isso?’. Aí, ou ele percebe e volta atrás ou você confirma que foi mesmo antiético”, ensina Carneiro. ”Quebrar valores é atentar contra si próprio”, diz o consultor Anderson Cavalcante.



O importante é saber negociar

”Hoje, todos valorizam a qualidade de vida. Faz sentido, então, negociar para garanti-la”’, salienta Carneiro. Mas atenção: ao argumentar, é fundamental deixar claro que não se trata de ”corpo mole” da sua parte, mas, sim, impedimentos pessoais ou até mesmo profissionais. E avalie as situações com imparcialidade, pois, às vezes, o mais produtivo será você ceder.



Dicas para evitar situações desgastantes com o chefe

”Eduque” seu chefe

Se ele for desorganizado, do tipo que irrita a equipe por pedir coisas na véspera, não abra mão de combinar prazos reais – sempre! E, ao fazê-lo, deixe claro que, muitas vezes, antecedência é fundamental para trazer bons resultados.

Antecipe-se aos imprevistos

”Jamais ocupe 100% do seu dia. Programe 70% dele. Assim, terá tempo para imprevistos”, orienta Christian Barbosa, especialista em gestão do tempo. Incrível: funciona!

Aproveite o banco de horas

Se a empresa tiver esse sistema, você pode, com delicadeza, justificar as horas trabalhadas e até tirar uma folga quando mentalmente sobrecarregada.