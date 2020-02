Casa própria ou aluguel: confira as vantagens de cada opção

Morar de aluguel e guardar dinheiro ou financiar a casa própria: o que é melhor?

Foto: Dreamstime

O que é melhor: financiar a comprar da casa própria ou morar de aluguel para juntar mais dinheiro? A resposta varia de acordo com a fase de sua vida. O consultor de habitação João Batista Crestana indica as vantagens de cada opção. Confira:

Aluguel

· Permite maior mobilidade na vida. Esta é uma boa opção no início do período adulto ou quando ainda não há estabilidade profissional. Além disso, pode ser ideal para funcionários de uma empresa com filiais. Afinal, facilita transferências para outras cidades.

· Dependendo do dinheiro disponível, vale mais a pena investir em uma aplicação e pagar o aluguel com o valor do rendimento. pode ser vantajoso na necessidade de grana rápida.

· Caso você sonhe em morar em determinado lugar (região, bairro, cidade) no qual nunca residiu, a locação pode ser boa opção para testar sua adaptação no novo endereço.

· É recomendado para quem está saindo de casa ou acabou de se casar. você pode fazer um planejamento familiar antes de assumir um compromisso financeiro mais sério.

· O aluguel sofre alterações em pouco tempo e dificulta o pagamento das prestações. Sem vínculo, quando a renda não acompanha o aumento, você pode procurar algo mais barato.

Compra

· Boa opção para quem já busca estabilidade. Pessoas mais velhas geralmente querem um pouco mais de segurança. Logo, investem as economias na casa própria. Funcionários públicos, por exemplo, preferem comprar a alugar.

· Quem tem um dinheirinho guardado pode usá-lo para dar entrada num financiamento e dividir o restante em longas parcelas. Quando quitar a dívida, o imóvel será seu.

· Se você encontrou uma casa disponível na localização que deseja, possui dinheiro para dar um bom sinal e tem um fonte de renda estável, financie sem grandes problemas.

· Famílias já constituídas, com filhos maiores, tendem a preferir um lar fixo. Isso porque a mudança da localização de moradia afeta a vida social e mobilidade de todos.

· O contrato de financiamento é mais previsível e, desde o começo, você determina os valores das parcelas até o momento de quitá-lo. Assim, consegue se planejar a longo prazo.