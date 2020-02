Bikinadas: Publicitária lucra R$ 15 mil em reuniões de biquínis

“As bikinadas têm um papel fundamental no sucesso do meu negócio”, diz Maria Fernanda

Foto: Claudio Bocka

A publicitária Maria Fernanda Martner, 31 anos, de São Paulo, SP, sempre adorou reunir as amigas no verão para manter a conversa em dia e saborear vinhos e pizzas. Além da diversão, ela descobriu que esses encontros poderiam dar um bom dinheiro.

“Dei o nome de bikinada a essas reuniões. Levo a coleção de biquínis que confecciono para a mulherada experimentar e comprar à vontade. Nem parece que estou trabalhando. É muito divertido!

Esses encontros começaram em dezembro de 2004. Eu tinha acabado de concluir a faculdade de publicidade e o meu contrato de estágio havia terminado.

Minha mãe sugeriu que eu fizesse biquínis para vender. Criei dois modelos, recortei os tecidos e ela costurou. Juntas, fizemos cem peças. Em seguida, reuni minhas amigas para mostrar meus produtos. Foi um sucesso! Nos encontros seguintes, elas convidaram suas amigas, irmãs, primas… E assim a bikinada ganhou forma.

● Comecei a vender na praia

A cada dia, ia para uma praia diferente com minha mochila recheada de biquínis. A mulherada adorava. No final do mês, esgotei meu estoque e faturei R$ 1.500. Naquela época, eu gastava cerca de R$ 10 para fazer cada conjunto. Vendia por R$ 25.

Após me firmar em um emprego, parei de criar e vender biquínis. Minhas amigas, porém, começaram a pedir novos modelos… Assim, percebi que a mulherada realmente tinha gostado das minhas peças. Me dei conta de que esse negócio podia dar muito certo. Fiz uma nova produção e nunca mais parei.

O blog me mantém conectada com as clientes

Foto: Reprodução

● Profissionalizei meu negócio

A partir de então, as vendas só melhoraram, e eu investi na confecção. Abri uma empresa e dei um nome à minha marca: Sereias Urbanas. Este ano, criei um blog para ficar mais próxima das minhas clientes.

Hoje, crio dez modelos diferentes e faço 750 biquínis por temporada. Vendo cada um por R$ 60. No final do verão, consigo R$ 15 mil de lucro!”

As bikinadas são o segredo do meu sucesso

“Sei que a boa qualidade dos meus produtos é importante, mas as bikinadas têm um papel fundamental no sucesso do meu negócio. Nos nossos encontros, as mulheres se sentem à vontade para comprar e jogar conversa fora, ao contrário do que acontece em uma loja. Afinal, estamos entre amigas. Até por isso, nunca levei um calote! Também dou liberdade para as clientes montarem seus próprios conjuntos, escolhendo modelos, cores e tamanhos diferentes para as partes de baixo e de cima. Além disso, ofereço uma promoção que elas a-do-ram! Na compra de três conjuntos, dou 5% de desconto. Quem leva quatro, tem 7%. É bom ou não é?”.