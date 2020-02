As lojas prometem fazer trocas, mas é verdade que isso não é lei?

O cliente pode trocar o produto se estiver com defeito, mas deve ficar atento as outras regras impostas pelo lojista

Foto: Getty Images

As lojas apenas são obrigadas a trocar produtos com defeito. Trocas por número, cor ou modelo diferente são uma cortesia utilizada para conquistar a clientela. Mas, se a loja prometeu no momento da compra fazê-lo, não poderá impor limitações. Por exemplo, determinar horários restritivos ou a impossibilidade de trocas só aos sábados (imposições desse tipo devem ser ignoradas).

Ao comprar, o cliente também deve estar ciente de que nenhum lojista é obrigado a devolver o dinheiro porque ele se arrependeu da compra. A lei determina que o consumidor tem o direito de se arrepender das compras feitas fora do estabelecimento, como pela internet, em até sete dias. No caso, você recebe o dinheiro de volta.

Quem deu as informações: Márcia Alexandra Velasca Soto, especialista em direito do consumidor, direito empresarial e processo civil.