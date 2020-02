Aprenda a identificar (e reduzir) as taxas bancárias

Elimine taxas e serviços bancários desnecessários e economize

Foto: Dreamstime

Todo cliente de banco paga uma espécie de mensalidade para poder movimentar o dinheiro que tem na conta. Mas quem não costuma ler com atenção seu extrato às vezes nem nota que essa taxa existe. Saiba quanto custa em média cada serviço bancário e reduza já as taxas da sua conta.

Saque

Quem tira dinheiro todos os dias pode estar perdendo grana. O pacote básico dos bancos inclui em média dez saques por mês. Quando passa disso, você paga entre R$ 1,30 e R$ 2,10 por saque extra. Mas só se usar o caixa eletrônico do seu banco. A taxa para saques extras no guichê do banco ou em caixas 24 horas pode ser ainda maior.

Folha de cheque

Cada correntista tem direito a imprimir dez folhas de cheque sem cobrança de tarifa (se o banco aprovar esse serviço para o cliente). Mas o limite pode ser maior dependendo do tipo de pacote. Folhas extras custam entre R$ 1,20 e R$ 1,55.

Extrato

O limite nos pacotes mais básicos é de quatro extratos do mês corrente mais dois do mês anterior. Cada impressão extra sai entre R$ 1,45 e R$ 2,35. Para consultar seu extrato à vontade e não pagar nada use a internet.

DOC/TED

DOC (Documento de Ordem de Crédito) é a transferência interbancária de até R$ 3 000. TED (Transferência Eletrônica Disponível) é quando o valor passa disso. DOCs e TEDs não fazem parte dos pacotes básicos dos bancos. Eles custam entre R$ 13,40 e R$ 15 se feitos no guichê e de R$ 7 a R$ 8 no caixa eletrônico ou pela internet.

2ª via de cartão

Se o cliente solicita um novo cartão de débito (porque o original foi perdido ou roubado), tem de pagar uma taxa de até R$ 8,80. Cartões enviados pelos bancos não podem ser cobrados.

Transferência

O limite de transferências para contas do mesmo banco varia muito – depende do pacote escolhido. Ao menos duas são grátis. Transferências avulsas, feitas no caixa, descontam de R$ 1 a R$ 1,50 da sua conta. Pela internet, saem entre R$ 1 e R$ 1,10.