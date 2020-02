Acabe com as dívidas do casal

Muitas brigas de casal começam por

causa de problemas financeiro

Um casal apaixonado deve ser feliz na riqueza e na pobreza – mas melhor que seja na riqueza, certo? ”Muitos problemas entre marido e mulher começam pelo dinheiro, por excesso ou falta dele”, diz o consultor financeiro Gustavo Cerbasi, autor do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos (Ed. Gente, R$ 34,90). Afinal, quando a grana está curta, fica difícil sair para jantar ou fazer algo romântico – e isso acaba gerando conflitos. Mas tudo tem solução! Siga nossas dicas para o seu romance durar mesmo quando o bolso estiver vazio.

Passo 1

Leia as histórias abaixo e veja qual situação mais se encaixa na sua vida

História 1

Vitória e Renato se casaram após oito anos de namoro. Esperaram a carreira de ambos se estabilizar para se unirem. Aí, juntaram contas correntes, investimentos, cartão de crédito e gastos. Todo mês, sentam juntos para verificar gastos e aplicações. Os dois têm apartamento e carro, viajam quando querem e ainda fizeram previdência privada.

História 2

Ana e Pedro se casaram com um empréstimo dos pais dela. Hoje, quatro anos depois, faltam apenas três meses para a dívida ser quitada. Eles têm uma pequena poupança. Ana não entende nada de números e não gosta de ajudar Pedro com finanças, mas é ela quem faz as compras do mês. Ainda tentam anotar os gastos e querem começar uma previdência privada em breve.

História 3

Patrícia e Sérgio se casaram sem adquirir dívidas. Ele troca de carro todos os anos e ela adora caprichar em seu visual e fazer compras. Há alguns anos, Sérgio investiu errado no mercado de ações e perdeu dinheiro. Isso causou brigas entre o casal, que decidiu não conversar mais sobre finanças – cada um cuida de suas contas como bem entende. Acabaram entrando no cheque especial.

