9 dicas para garantir o aumento de salário

Invista em você: o aprendizado contínuo é um dos segredos dos bem remuneradoso

Foto: Getty Images

Pedir aumento de salário não é uma tarefa simples. Normalmente, o empregador acha que o seu funcionário está ganhando o suficiente, enquanto o funcionário pensa justamente o contrário. A boa notícia é que com pequenas ações você pode reverter esta situação e provar para o seu chefe que merece, sim, um salário melhor. Veja como:



1. Chefe ideal

“O relacionamento com o chefe tem impacto direto no aumento de salário”, diz o consultor Rogério Leme. Ao aceitar um emprego ou uma mudança de setor, é preciso estar certa de que seu novo gestor poderá ajudá-la! Se sua relação com o superior estiver bem, a chance de turbinar os rendimentos é maior!

2. Seja positiva

Todo mundo gosta de trabalhar com a pessoa que, geralmente, vê o lado bom da vida. Segundo o autor do livro Consiga um Aumento e Seja Promovido com Rapidez, o valor do seu salário e a velocidade da promoção dependem do quanto as pessoas gostam de você e da disposição que elas têm em ajudá-la. Esse tipo de atitude é mais notada em horas de pressão. Afinal, esses momentos exigem mais positividade.

3. Vestida para ganhar

Que imagem quer passar a seus superiores? Antes de se preparar para o trabalho, responda isso. O ideal é vestir-se como se ocupasse um cargo duas vezes mais alto. Quando começa a se mostrar como alguém numa posição melhor, as pessoas passam a vê-la como uma candidata a um novo cargo.

4. Hora extra

Empenhe-se em se tornar o funcionário que mais trabalha em sua firma ou em seu setor. Chegue uma hora antes e saia depois do final do expediente. Trabalhar em horários em que a firma está vazia ajuda a ficar mais atenta e faz o serviço render melhor. Quanto mais você produz, mais lucro oferece à empresa. Portanto, torna-se mais valiosa para ela.

5. Seja franca

Vai pedir aumento? Não dê indiretas sobre o assunto. “Marque uma reunião formal com seu superior para falar sobre sua condição salarial e seja direta”, é o conselho da gerente de RH Julyana Falícia. Para ela, também é preciso estar preparada para receber um “não” ou até ouvir críticas a seu desempenho.

6. Relações nota dez

Cuide do relacionamento com os colegas de trabalho. Quando possível, proponha-se a ajudar quem está mais atarefado em comparação aos outros. Faça elogios – desde que sinceros – ao trabalho dos companheiros e agradeça ao receber uma mãozinha.

7. Invista em você

O aprendizado contínuo é um dos segredos dos bem remunerados! Para aumentar os ganhos, aposte na leitura de textos e livros ligados à sua área. Manter-se sempre atualizado com jornais, sites e revistas também é interessante. Se puder, faça cursos para renovar seus conhecimentos. Ah, e conte isso a todos os colegas!

8. Ligada nas cifras

Trate o dinheiro da organização como se fosse seu. Esteja atenta às formas de fazer a firma lucrar mais, reduzindo custos e aumentando os ganhos. Dê sugestões para combater o desperdício e desenvolva novas ideias para oferecer aos clientes. Ao fazer isso, você vira referência para a chefia e se aproxima mais de uma promoção.

9. Peça na hora certa

Nada de pensar em pedir um aumento salarial em períodos de corte de gastos na empresa. Antes, procure analisar o contexto da instituição. “Se ela não estiver estruturada para isso, mesmo que você seja o melhor funcionário do mundo, não conseguirá o aumento”, diz Julyana Felícia, que completa: “O período ideal para tocar no assunto é quando a qualidade do seu trabalho estiver sendo elogiada.”