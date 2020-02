7 atitudes para você decolar na carreira

Líderes são aquelas pessoas que nasceram para realizar com sucesso qualquer tarefa

Foto: Getty Images

Não há fórmula mágica para alcançar o sucesso e ser feliz em todos os campos da sua vida – no competitivo mercado de trabalho, na educação dos filhos, nos relacionamentos. Mas existem atitudes que podem ajudá-la a se promover. Saiba aqui quais são elas

Respeito, tolerância, ética, comprometimento, disciplina, perseverança e solidariedade. Esses são os sete valores pessoais praticados por quem deseja alcançar o sucesso na vida. A conclusão é do engenheiro José Renato Sátiro Santiago Jr., “Além dessas sete competências, acrescentaria a pontualidade, que é a capacidade de cumprir prazos e partilhar práticas de sucesso”, explica o expert.

É preciso trabalhar estas atitudes integralmente e atuar com elas em todos os lugares. A seguir, você vai entender como esses valores são importantes – aja de acordo com eles para chegar aonde você quer.

1. Respeito

Num mundo em que a diversidade de opiniões, atitudes e comportamentos ganha cada vez mais destaque, é importante usar as diferenças como uma oportunidade para aprender com o outro. “O respeito vem em primeiro lugar. E, principalmente, o respeito por si mesmo para não se submeter a situações constrangedoras e exploratórias que, muitas vezes, acabam com a nossa autoestima”, argumenta a consultora de rercursos humanos Tânia Regina Sanches. Suas relações devem ser pautadas pelo respeito ao ponto de vista do outro. E isso vale tanto dentro como fora do seu lar e até na formação dos filhos. Todos sabem que crianças seguem exemplos e os positivos são os melhores para educar alguém.

2. Tolerância

A competitividade em todos os âmbitos da vida muitas vezes não dá espaço para a tolerância. Porém, essa é uma virtude que demonstra respeito e consideração diante da diferença. Tolerar é admitir, nos outros, maneiras de pensar, agir e sentir diferentes ou mesmo opostas às nossas.

3. Ética

“Ela é essencial na profissão, no ambiente de trabalho, com a família, o parceiro…”, afirma o consultor de carreiras Márcio Bamberg. Quer um exemplo prático de atuação ética? Não dar ouvidos a fofocas e intrigas. “Fuja delas, pois envenenam a nossa mente e podem nos influenciar na tomada de decisões”, revela Tânia Regina Sanches. Por exemplo: levar adiante comentários maldosos de vizinhos, parentes ou colegas de trabalho estimula a discórdia. Não adianta também assumir um comportamento ético no trabalho e não honrar compromissos, respeitar a lei ou mesmo tentar resolver as situações do seu cotidiano com o chamado “jeitinho brasileiro”. Lembre-se que quando o assunto é ética, o comportamento irrepreensível deve ser repetido em casa e em todas as suas relações sociais!

4. Compromisso

Esse valor é o combustível de um líder inato, de acordo com Márcio Bamberg. Líderes são aquelas pessoas que nasceram para tomar as rédeas de sua vida e realizar com sucesso qualquer tarefa – no trabalho, na sociedade, com o planeta, com a família, com as leis e os prazos. E imprimem qualidade total a tudo o que fazem.

5. Disciplina

Para focar os resultados e persegui-los até que se materializem é preciso ser disciplinado. A psicóloga Iraci Fernandez cita o falecido piloto Ayrton Senna como exemplo de disciplina. “Ele foi completamente dedicado à carreira e comprometido com seus objetivos e com as empresas para as quais trabalhou. Mas também foi com sua família e com o povo brasileiro. Perseverante e disciplinado, procurava conhecer cada pista que iria percorrer, a ponto de saber onde deveria frear ou acelerar antes de receber o aviso das bandeiras”, fala. Além disso, tratava todos com respeito e atenção.

6. Perseverança

No mundo corporativo, é a disposição para encarar a luta diária, superando as dificuldades, que fatalmente aparecem, assim como a perseverança para encontrar soluções muitas vezes inovadoras. Na sua vida, é ter o jogo de cintura para aproveitar cada tropeço como possibilidade de aprendizado e, claro, seguir adiante. Além da perseverança, Alfredo José Assumpção destaca a resiliência como um valor importante. “É a capacidade de lidar com os problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas – choque, stress etc. – sem entrar em surto”, afirma ele.

7. Solidariedade

Pessoas solidárias, motivadas e positivas criam uma aura agradável ao seu redor, atraindo naturalmente as demais. “Todo mundo aprecia o convívio com gente alegre e bem-humorada”, explica Iraci Fernandez. É bom se colocar no lugar do outro para entender que não existe ponto de vista certo ou errado, e sim somente uma forma particular de ver algo, pois cada indivíduo é moldado pelas experiências que viveu.