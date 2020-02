S.O.S. cabelo: recupere seus fios em casa!

Sol, poluição, chapinha, secador… São inúmeros os fatores que podem agredir os seus cabelos, mas os tratamentos químicos, como alisamentos, progressivas e relaxamentos, estão entre os maiores vilões. Por serem potentes, esses procedimentos rompem a camada protetora dos fios , atingindo o interior. “Como resultado, o cabelo fica ressecado, quebradiço, sem brilho, frágil, difícil de pentear e com pontas duplas”, afirma o hairstylist Ruben Navarro, do Rio de Janeiro. Se você já conhece esse filme, não é preciso entrar em desespero. Com os produtos certos, focados na reconstrução capilar, e aplicados da maneira correta, o processo pode ser reversível. Siga o nosso passo a passo!

Aliados da recuperação:

1. Shampo

Ele é o primeiro passo para quem quer recuperar os cabelos danificados. Sem adição de sal* e com vital keratin na composição, o Shampoo Dove Reconstrução Completa age no interior dos fios, trabalhando não só para a melhora da aparência, mas também para a reconstrução das áreas danificadas. Para aplicar, espalhe o produto nas mãos e comece pelas pontas em direção ao couro cabeludo, massageando com delicadeza. E lembre-se de enxaguar bem para não deixar resíduo.

*Sem adição de cloreto de sódio .

2. Condicionador

Aliado do shampoo, o condicionador é a segunda etapa para o tratamento dos danos. A fórmula do Condicionador Dove Reconstrução Completa age dentro e fora dos fios, deixando-os mais saudáveis, bonitos e fáceis de pentear. Para aproveitar todos os benefícios, aplique o produto nas pontas dos cabelos e massageie, passando as mãos repetidas vezes de cima para baixo ; isso facilita a penetração nos fios. Aguarde um minuto e enxágue.

3. Hidratante Diário

Para facilitar a vida de quem está na correria, o Hidratante Diárioé um ótimo aliado. O spray de textura leve e aplicação a seco é perfeito para levar na bolsa e reaplicar ao longo do dia. Além de hidratar o cabelo danificado, ele facilita o penteado.

4. Creme de Tratamento

Sua composição com vital keratin penetra nos fios e age de dentro para fora, trabalhando na reconstrução e protegendo contra agressões futuras. Ele deve ser aplicado no comprimento e nas pontas dos cabelos com bastante massagem, para penetrar bem nos fios, por cerca de três minutos. Depois é só enxaguar. Se seu cabelo estiver muito danificado, o produto pode ser deixado por mais tempo, até 20 minutos, para uma ação mais intensa.

5. Ampola de Tratamento de Resgate

Em formato de ampola de dose única, o Tratamento de Resgate em 60 segundos age de forma rápida e eficiente para recuperar os fios do dano. A sua fórmula, 3 vezes mais concentrada em ingrediente ativo*, oferece a reconstrução imediata dos fios e recupera a maciez. Dentre os principais agentes hidratantes estão silicones e aarginina, que penetra profundamente no interior da fibra e ajuda a fortalecê-la.

*Contém ingrediente ativo três vezes mais concentrado em comparação ao Creme de Tratamento Dove® Reconstrução Completa.