Reality show nacional com cabeleireiros estreia no canal GNT

Da esquerda para a direita: Ricardo dos Anjos, Juliana Paes, Wanda Alves e Tiago Parente

Foto: Cesar França/Divulgação

Estreia nesta sexta-feira (24), no canal da TV paga GNT, o reality show de cabeleireiros “Por um Fio”, apresentado pela atriz Juliana Paes.

Equivalente ao programa norte-americano “Shear Genious”, comandado pela top brasileira Camila Alves, a atração promove uma competição entre 12 profissionais da área, que brigarão por um editorial de beleza na revista “Marie Claire” e R$ 50 mil em dinheiro.

Juliana Paes foi eleita para ser a cara da produção por conta das suas experiências passadas no salão de beleza que sua família mantinha em Niterói, onde a estrela gostava de cortar o cabelo das amigas.

“Essa proximidade com o tema me incentivou a aceitar o projeto. Sempre achei legal mexer no cabelo dos outros, apesar de não gostar muito de ser a ‘cobaia’ da vez”, conta a estrela.

Tiago Parente, hair stylist de estrelas como Paola Oliveira e Luiza Brunet, é o diretor do salão montado para as gravações e responsável por orientar os participantes.

O Júri também é integrado pelos especialistas Ricardo dos Anjos e Wanda Alves, que a cada epísódio recebem um convidado. A atriz Stephany Brito já gravou sua participação especial.

Confira no site do canal quem são os selecionados para o reality “Por um Fio”.