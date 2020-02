Plástica de argila faz o cabelo crescer

Técnicas que recuperam a vitalidade dos

cabelos

Foto: Dreamstime Acredite: em apenas 20 minutos é possível recuperar o brilho e a maciez dos cabelos. Graças à novíssima plástica capilar de argila branca, que age diretamente no couro cabeludo, desobstrui os poros e acelera o crescimento dos fios. Veja, como ela funciona – e ainda apresenta outras plásticas capilares para você escolher. Plástica de argila Quem deve fazer?

O processo é indicado para quem está com os fios detonados, seja por uso excessivo de secador e chapinha ou por exagerar na química. Afinal, a plástica tem a função de repor proteínas perdidas do cabelo, deixando-o mais brilhante. Onde encontrar?

O método só pode ser feito em salões de beleza, pois exige a técnica chamada “shiatsu capilar”, massagem desenvolvida pela Cadiveu, marca que criou a linha. Para encontrar salões que utilizem os produtos, ligue para (11) 5078-6897. Há contradições?

Não. Pode ser feita até por pessoas que possuem fios cheios de química ou bem oleosos.

Como é a manutenção? Em cabelos muito ressecados, deve ser feita a cada 15 dias. Já nos mais oleosos, uma vez por mês. QUANTO CUSTA? A partir de R$ 80, mas varia conforme o comprimento do cabelo. Outros tratamentos que embelezam seu cabelo Plástica de Açaí

Fornece hidratação e brilho. Permite modelar o cabelo do jeito que você quiser, liso ou ondulado. Manutenção

A cada dois meses Preço

A partir de R$ 160. Mais informações

Beox: (11) 3537-4347. Plástica Oriental

Reduz o volume drasticamente, deixando os fios com uma aparência mais lisa. Manutenção

A cada quatro meses. Preço

De R$ 300 a R$ 400. Mais informações

Honma Tokyo: (19) 3365-4955.

Foto: Getty Images

Plástica Capilar Tânagra

Para fios sensibilizados por químicas. Com colágeno, devolve a elasticidade aos cabelos.

Manutenção

De 15 em 15 dias a uma vez por mês.

Preço

A partir de R$ 60.

Mais informações

Tânagra Cosméticos: 0800-7734500.

Power System Intensive Repair

Forma uma película de queratina nos fios, fazendo com que eles fiquem ainda mais resistentes.

Manutenção

Uma vez por mês.

Preço

A partir de R$ 45.

Mais informações

Live.Life: (11) 2971-8290.

Brushing Texturizador Laan Beox

Usa a nanotecnologia para preencher as fissuras do fio. É compatível com todos os cabelos.

Manutenção

A cada três meses.

Preço

De R$ 200 a R$ 400.

Mais informações

Beox: (11) 3537-4347.

Novex Plástica Capilar

Para cabelos danificados, é à base de queratina. Dá para fazer em casa, sem ajuda profissional!

Manutenção

De uma vez por semana a uma vez por mês.

Preço

A partir de R$ 40.

Mais informações

Embelleze: 4003-2667 e 0800-8812667.

Henna Therapy Reconstrução com Colágeno

Especial para cabelos danificados, também pode ser utilizada antes de tratamentos químicos.

Manutenção

A cada 15 lavagens ou em um mês e meio.

Preço

A partir de R$ 100.

Mais informações

RH12: (11) 3171-2628.