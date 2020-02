Penteados possíveis: seis tutoriais para copiar

Quer levantar a produção, mas não sabe como? A Ju Romano, repórter de beleza de GLOSS e autora do blog Entre Topetes e Vinis, ensina penteados lindos e práticos para fazer em casa e dar um up no visual de seis formas diferentes. Confira cada um dos tutoriais e coloque a habilidade manual em prática!

Coque com acabamento em trança

Foto: Paulo Cardone

O coque é, certamente, um dos penteados mais fáceis de fazer e arremata desde looks casuais até vestidos luxuosos de festa. Neste tutorial, você vai aprender a fazer um coque gordo com acabamento em trança. O resultado é lindo!

>> VÍDEO

Tranças embutidas

Foto: Paulo Cardone

Para fugir do comum e renovar o visual, nada melhor do que investir em um penteado novo. Que tal então apostar em uma composição de cinco tranças?

>> VÍDEO

Coque alto com tiara

Foto: Paulo Cardone

Quer dar uma cara nova ao coque de festa? Aposte no coque alto de Audrey Hepburn. Volumoso e com ares retrô, ele vai levantar a sua produção sem grandes esforços.

>> VÍDEO

Trança embutida com espinha de peixe

Foto: Paulo Cardone

Penteados com trança são ultrafemininos e vão bem em qualquer ocasião. Confira um tutorial completo que reúne duas versões – embutida e espinha de peixe – em uma mesma produção.

>> VÍDEO

Topete com lenço

Foto: Paulo Cardone

O rabo de cavalo é o penteado ideal para aqueles dias em que se quer levantar a produção. Mas para fugir do convencional faça uma versão que leva topete e lenço.

>> VÍDEO

Coque lateral

Foto: Paulo Cardone

Quer transformar uma trança simples em coque em poucos segundos? A Ju Romano te ensina! Perfeito para qualquer ocasião.

>> VÍDEO