Penteados possíveis: aprenda a fazer o coque gordo com acabamento em trança

O coque é, certamente, um dos penteados mais fáceis de fazer e arremata desde looks casuais até vestidos luxuosos de festa. Neste tutorial, Ju Romano, repórter de beleza de GLOSS e autora do blog Entre Topetes e Vinis, ensina você a fazer um coque gordo com acabamento em trança. O resultado é lindo!

Você vai precisar de:

· Pente fino

· Elásticos para cabelo

· Grampos de cabelo

· Spray de fixação leve

Vídeo: Nani Rodrigues e Marcos Lôndero / Reportagem visual: Ademir Correa, Daniela Carasco, Juliana Romano e Melissa Vaz / Edição de arte: Luiz Carvalho / Agradecimentos: Glau Gasparetto, Tatiana Schibuola, William Terra e Vanessa Brochier