Operação verão: dicas para ficar com o cabelo bonito na temporada

Foto: Getty Images



Antes de viajar

Aumente a barreira de proteção para evitar a saída de água e nutrientes da fibra capilar. Para isso, 20 dias antes de colocar o pé na estrada comece a usar xampu, condicionador e máscaras com poder de hidratação e nutrição. Na hora de finalizar os fios, opte por produtos que tenham proteção solar na fórmula. E evite usar secador e chapinha.

Foto: Divulgação

1-BB Hair Cream EveryDay Caribbean, Mutari, R$ 68,60* (caixa com seis unidades)

2-Creme para pentear Repara, TRESemmé, R$ 11,84*

3-Leave-in Amino Repair Ibiza, Trattabrasil, R$ 17,80*

4- Óleo Tratamento Luxuoso Cauterização, Alta Moda é…, R$ 25*

5- Leave-in SH RD Protein Cream, N.P.P.E, R$ 19,50*



Na praia

Leve na bolsa de praia um finalizador com protetor solar. Aplique antes de pisar na areia e passe a cada duas horas ou depois de cada mergulho. Para que o efeito do produto seja melhor, lave o cabelo com água doce (pode ser de garrafa ou na ducha), passe um pente largo e, por fim, use o protetor.



Foto: Divulgação

1- Óleo hidratação spray para pentear, Seda, R$ 14*

2- Elixir Verano, L’Arrëe, R$ 38,90*

3- Leave-On, Salvatore, R$ 40*

4- Protetor para os cabelos Manga Verde, Sol de Janeiro, R$ 33,78*

No chuveiro

Assim que voltar do mar ou da piscina, lave a cabeça duas vezes com um xampu hidratante e substitua o condicionador por uma máscara de hidratação. Enxague o cabelo com água fria, que favorece o brilho sem estimular a produção de óleo pelo couro cabeludo. Finalize o ritual com leave-in e óleo com protetor solar. Quando voltar de viagem, agende uma cauterização no salão para reparar a fibra capilar, fechar as cutículas e garantir a remoção de sal, cloro e resíduos de produto.



Foto: Divulgação



1- Máscara Salvation Treatment, Mediterrani, R$ 83*

2- Máscara de hidratação profunda, Muriel, R$ 8*

3- Creme de tratamento Reparação Intensiva, Vita Seiva, R$ 25,95*

4- Creme de Pentear Geleia Real, Aroma do Campo, R$ 5*

*preços pesquisados em dezembro/2013