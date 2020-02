Mitos e verdades sobre cabelo oleoso

Tratando, seu cabelo pode ficar soltinho

Foto: Getty Images

Quem tem os fios oleosos sabe como é difícil mantê-los soltinhos, leves e com volume. E conselhos (nem sempre válidos) não faltam: ensinam você a passar talco, dizem que as hidratações são proibidas… Agora, vamos desvendar os principais mitos e verdades sobre o assunto, para que você dê adeus aos fios gordurosos.

MITOS

– Lavar todo dia piora o problema

“Se precisar, lave até duas vezes por dia”, diz o médico dermatologista Ademir Jr., de São Paulo.

– Xampus para oleosos não funcionam

“Esses xampus contêm lauril, ingrediente que diminui a oleosidade. Escolha os que levam jaborandi, hamamélis, menta e arnica. Para evitar o ressecamento do couro cabeludo, não use diariamente. Alterne esse xampu com outro de uso diário.

– Cabelo oleoso não precisa de hidratação

Em geral, os fios oleosos têm pontas secas, principalmente os crespos e cacheados. É que as ondas impedem que a gordura se espalhe pelo comprimento, ela fica na raiz. “O ideal é usar máscaras para fios oleosos e aplicar só do meio até as pontas”, diz a dermatologista Adriana Vilarinho.

– Esfregar o couro ao lavar reduz o problema

Faça uma massagem suave com a ponta dos dedos. Mas não esfregue o couro, para não estimular as glândulas sebáceas.

– Quem tem fio oleoso não pode usar leave-in

A oleosidade só piora se o produto tocar a raiz. Mas, se for passado do meio até as pontas, ele aumenta o brilho.